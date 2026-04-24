Đề nghị làm rõ căn cứ công văn mật trả lời báo chí tại Cà Mau

Ngày 23.4, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau có công văn gửi Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau để trao đổi về văn bản trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến doanh nghiệp này, trong đó công văn được đóng dấu "mật".

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề nghị Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau làm rõ căn cứ công văn mật trả lời báo chí tại Cà Mau

Theo công văn của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, ngày 14.4, sở đã ban hành công văn số 2351/SVHTTDL-BCXB đề nghị doanh nghiệp trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên sau cuộc họp báo và giao ban báo chí định kỳ quý 1/2026. Đến ngày 16.4, sở nhận được công văn số 03/MTĐT của Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau. Tuy nhiên, do văn bản này được phát hành dưới dạng "mật", sở không thể cung cấp cho phóng viên theo yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề nghị Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau làm rõ căn cứ xác định độ "mật" của công văn số 03/MTĐT.

Ngoài ra, sở cũng đề nghị doanh nghiệp xác định rõ nội dung câu hỏi của phóng viên. Đối với nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật kinh doanh, doanh nghiệp có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Đối với nội dung không thuộc các trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo điều 38 luật Báo chí năm 2016.

Công văn của Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau không chỉ là một động thái hành chính thông thường, mà còn là lời nhắc rõ ràng về nguyên tắc: thông tin không thuộc diện bí mật nhà nước thì phải được công khai.