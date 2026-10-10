Công ty Môi trường Đô thị Cà Mau xin chi tiền trả ngày phép chưa nghỉ cho công nhân

Ngày 10.10, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau đã gửi văn bản đến sở này đề nghị hướng dẫn việc thanh toán tiền lương những ngày phép chưa nghỉ; đồng thời xác định công nhân chiếu sáng có thuộc nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không.

Theo công ty, từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã đăng tuyển dụng trên website, liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau... nhưng vẫn không tuyển đủ nhân lực.

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn việc trả tiền cho công nhân còn ngày phép chưa nghỉ trong năm ẢNH: G.B

Hiện công ty đang thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, quét rác đường phố, vớt rác trên sông, kênh rạch, vận hành hệ thống chiếu sáng… tại các phường An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành, Lý Văn Lâm và các xã Lương Thế Trân, Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Trong văn bản, công ty nêu phải duy trì tối đa số người làm việc để dịch vụ không gián đoạn. Từ đó, người lao động của đơn vị đã chia sẻ khó khăn về nhân sự bằng cách tự nguyện hạn chế nghỉ phép. Do đó, số ngày phép năm 2026 chưa nghỉ còn khá lớn, khó bố trí nghỉ hết trước hạn cuối năm. Trong khi đó, thỏa ước lao động tập thể năm 2025 của công ty quy định: "phép năm của năm nào thì nghỉ trong năm đó".

Công ty muốn đối thoại, thỏa thuận tự nguyện với người lao động đang làm việc để trả tiền những ngày phép còn lại nếu đến hết năm 2026 chưa bố trí nghỉ hết. Công ty đề nghị Sở Nội vụ Cà Mau hướng dẫn liệu có được áp dụng phương án trên hay không.

Vướng mắc còn lại liên quan đến nhóm "công nhân chiếu sáng", thuộc Đội chiếu sáng. Nhóm này trực tiếp kiểm tra, quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì đèn chiếu sáng, trạm biến áp hạ thế, đường dây hạ thế chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông. Công việc hoàn toàn ngoài trời, thường xuyên trên cao, tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện nguy hiểm. Công ty cho rằng dù khác tên chức danh, công việc thực tế trùng khớp với nghề "quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế", được xếp điều kiện lao động loại IV trong danh mục ban hành kèm Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH.

Công ty đề nghị Sở Nội vụ Cà Mau hướng dẫn bằng văn bản cả hai nội dung; trong đó làm rõ công nhân chiếu sáng có thuộc nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không, để thực hiện đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, phụ cấp độc hại, thời giờ nghỉ ngơi và bảo hiểm xã hội.