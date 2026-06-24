Công ty Mỹ tạo đột phá về pin mặt trời với hiệu suất vượt 30%

Theo tạp chí PV Magazine, mô-đun pin mặt trời perovskite-silicon của Tandem PV đã đạt hiệu suất 30,4% trong một thử nghiệm với diện tích 100 cm². Để đạt được kết quả này, Tandem PV đã kết hợp kính perovskite bốn cực với một tế bào tiếp xúc phía sau dạng xen kẽ do Maxeon sản xuất.

Tương lai điện mặt trời thay đổi khi mô-đun perovskite-silicon cán mốc 30,4% ẢNH: TANDEM PV

CEO Tandem PV Scott Wharton cho biết phiên bản kích thước đầy đủ của thiết kế mô-đun điện mặt trời mà họ phát triển có thể đạt hiệu suất 28%, cung cấp nhiều hơn khoảng 12% điện năng trên cùng diện tích so với mô-đun silicon 545 watt của Aiko - vốn chỉ đạt hiệu suất định mức là 25%. Tandem PV dự kiến sẽ thâm nhập thị trường điện mặt trời quy mô lớn vào cuối năm 2026.

Lợi ích từ pin mặt trời hiệu suất cao

Sự xuất hiện của mô-đun pin mặt trời mới từ Tandem PV được xem là rất quan trọng vì các tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao hơn có khả năng tạo ra nhiều điện năng hơn từ cùng một diện tích mái nhà, mái che bãi đậu xe hoặc trang trại năng lượng mặt trời. Đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, mô-đun hiệu suất cao có thể dẫn đến hóa đơn tiền điện thấp hơn, cần ít tấm pin hơn để sản xuất cùng một lượng điện năng và linh hoạt hơn ở những nơi có không gian hạn chế.

Hơn nữa, công nghệ pin mặt trời mới cũng giúp các thành phố và công ty điện lực bổ sung thêm điện sạch mà không cần sử dụng nhiều đất, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn năng lượng bẩn. Năng lượng bẩn là các nguồn năng lượng tạo ra lượng lớn khí thải và chất ô nhiễm trong quá trình khai thác hoặc sử dụng, gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên…

Trên mạng xã hội, Wharton đã mô tả mốc 30% là "mức hiệu suất vượt xa khả năng thực tế mà các tấm pin mặt trời silicon thông thường có thể đạt được". Ông cũng nhấn mạnh rằng mô-đun trình diễn này là "dấu hiệu cho thấy pin mặt trời song song perovskite-silicon đang tiến lên một đường cong hiệu suất mới".