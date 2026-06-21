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Năng lượng mặt trời lần đầu tiên vượt mặt than đá tại Mỹ

Kiến Văn
Kiến Văn
Lần đầu tiên trong lịch sử, năng lượng mặt trời đã tạo ra nhiều điện năng hơn than đá tại Mỹ trong một tháng.

Mặc dù chưa có sự đồng thuận về nguồn năng lượng hiệu quả nhất, nhiều chuyên gia công nhận rằng năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng thân thiện với môi trường nhất. Nhiều công ty điện lực đã đầu tư vào việc xây dựng các "trang trại" năng lượng mặt trời để thu hoạch bức xạ mặt trời, trong khi nhiều hộ gia đình cũng lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà của họ.

Năng lượng mặt trời lần đầu tiên vượt mặt than đá tại Mỹ - Ảnh 1.

Một thời đại mới của năng lượng Mỹ vừa bắt đầu

ẢNH: REUTERS

Mới đây, tổ chức nghiên cứu năng lượng toàn cầu Ember đã công bố một báo cáo đáng chú ý: lần đầu tiên, năng lượng mặt trời đã sản xuất nhiều điện hơn than đá tại Mỹ. Cụ thể, năng lượng mặt trời chiếm 12,8% tổng sản lượng điện quốc gia, trong khi than đá chỉ đạt 12,2%. Thành tựu này phản ánh sự gia tăng hiệu suất của các tấm pin mặt trời và sự giảm dần phụ thuộc vào than đá.

Theo các tổ chức như Hiệp hội Ngành công nghiệp Năng lượng Mặt trời Mỹ và Wood Mackenzie, hơn 90% năng lượng mới bổ sung vào lưới điện Mỹ trong năm nay (khoảng 7,8 GW) đến từ năng lượng mặt trời và các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần thận trọng với sự phấn khích này. Mặc dù than đá hiện là nguồn điện lớn thứ tư tại Mỹ, sản xuất điện từ khí đốt và năng lượng hạt nhân vẫn vượt trội hơn so với năng lượng mặt trời. Hơn nữa, thời điểm này trùng với mùa hè, khi nhu cầu về điện tăng cao do thời tiết nóng bức.

Cuộc chuyển dịch năng lượng tại Mỹ

Các nhà phân tích từ Ember cho rằng cột mốc này là dấu hiệu cho những thay đổi sắp tới khi các thị trường trên khắp nước Mỹ đang đặt cược vào năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng.

Máy bay năng lượng mặt trời bay cả năm không nghỉ

Khá thú vị, sự vươn lên của năng lượng mặt trời diễn ra bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm phục hồi ngành công nghiệp than đá, trong khi cắt giảm các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài ra, các bang như Texas, Florida, Ohio, Indiana, Michigan, Arizona và Mississippi, nơi ông Trump đã thắng trong cuộc bầu cử trước, chiếm tới 74% tổng số dự án năng lượng mặt trời và năng lượng tiêu thụ dự kiến vào năm 2026.

Martin Pochtaruk, CEO nhà sản xuất điện mặt trời Heliene, cho biết: "Các nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư vào những gì mang lại lợi nhuận tốt nhất, và hiện tại đó chính là năng lượng mặt trời". Còn về phần khách hàng, họ ưu tiên "sự an toàn, chi phí thấp và tốc độ" mà năng lượng mặt trời mang lại, bất kể khuynh hướng chính trị. Hơn nữa, việc xây dựng nhiều nhà máy điện mặt trời sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho hóa đơn tiền điện, mặc dù các trung tâm dữ liệu vẫn gây ra nhiều tác động tiêu cực ngoài chi phí điện năng.

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