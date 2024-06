Công ty Nhật tuyển dụng sinh viên Việt Nam lĩnh vực an toàn - an ninh mạng

Ngày 19.6, những sinh viên (SV) đầu tiên của dự án Blue Rock - Trường ĐH Duy Tân (TP.Đà Nẵng) đã được Công ty LLC (Nhật Bản) phỏng vấn và tuyển dụng làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng. Đây là kết quả của dự án "Vườn ươm nhân tài an toàn - an ninh mạng" hay còn được gọi là dự án Blue Rock, hướng đến việc cung cấp cho xã hội nhiều hơn nữa các chuyên gia về an toàn thông tin mà Trường ĐH Duy Tân hợp tác với Fore và Suganuma (Nhật Bản) thực hiện.

Ông Ikawa Megumu (phải), Giám đốc Công ty LLC (Nhật Bản) giới thiệu về công ty, môi trường làm việc và đưa ra những yêu cầu đối với sinh viên tham gia tuyển dụng HUY ĐẠT

Ông Ikawa Megumu, Giám đốc Công ty LLC (Nhật Bản), cho biết trước khi đến Việt Nam để tuyển dụng kỹ sư lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, ông đã tìm hiểu rất kỹ về chương trình đào tạo đối với sinh viên ngành kỹ thuật mạng và an ninh mạng, an toàn thông tin của Trường ĐH Duy Tân. Ông Ikawa Megumu cho rằng chương trình mà các SV được đào tạo tương đồng với các kỹ sư ở Nhật Bản. Vì vậy về mặt chuyên môn, Công ty LLC (Nhật Bản) không ưu tiên hàng đầu mà thay vào đó là phẩm chất của SV như không ngại thử thách và luôn tìm tòi cái mới.

Các sinh viên khóa đầu tiên của dự án "Vườn ươm nhân tài an toàn- an ninh mạng" - Trường ĐH Duy Tân tham gia tuyển dụng, làm việc cho công ty Nhật Bản HUY ĐẠT

Để phục vụ cho SV thuộc chương trình "Vườn ươm nhân tài an toàn- an ninh mạng", Suganuma và Fore đã tài trợ Trường ĐH Duy Tân một phòng lab về an ninh mạng hiện đại giúp SV được tiếp cận với các thiết bị và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại.