Công ty SJC tạm ngưng đăng ký mua vàng online

Công ty SJC thông báo tạm ngưng nhận đăng ký mua vàng online của khách hàng từ hôm nay (ngày 6.4) nhằm phục vụ công tác điều chỉnh và nâng cấp hệ thống, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt hơn trong thời gian tới. Khách hàng trực tiếp đến các địa điểm công ty để mua bán vàng miếng.

Đại điện Công ty SJC cho biết không phát số thứ tự cho khách như trước, tại thời điểm khách đến mua vàng, công ty có bao nhiêu sẽ thực hiện bán bấy nhiêu. Hạn mức bán cho mỗi khách hàng giới hạn 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn. Lượng vàng bán ra cho khách phụ thuộc vào số lượng mà khách bán lại cho phía công ty.

Trước đó, Công ty SJC đã có cảnh báo khách hàng về tình trạng xuất hiện nhiều trang giả mạo công ty nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hoạt động đăng ký mua vàng miếng SJC. Một số khách hàng không biết đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, mất tiền để mua vàng. Công ty SJC khẳng định không yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán trước khi nhận vàng, không thanh toán giữ cọc. Tất cả các giao dịch được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm chính thức của công ty.

Trong thời gian qua, lợi dụng tình trạng mua vàng khó khăn, kẻ lừa đảo mạo danh các công ty kinh doanh vàng lớn như SJC, Phú Quý… để lừa đảo tiền của khách hàng. Công ty Phú Quý cảnh báo khách hàng hàng loạt trang fanpage giả mạo Phú Quý Silver để lừa đảo. Công ty khẳng định không triển khai các chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm bạc và công ty giao dịch trực tiếp tại hệ thống cửa hàng; hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng của Phú Quý.