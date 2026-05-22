Công ty tài chính đang bị hiểu nhầm với app lừa đảo

Khách hàng có thể vay tiêu dùng với lãi suất 0%

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trương Hoàng, Giám đốc Khối Bán Hàng Trực Tiếp Tại Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ Fe Credit cho biết, thị trường tài chính tiêu dùng của Việt Nam hiện nay tuy đã phát triển khá lớn, đủ để người dân nhận thấy vai trò của nó trong nền kinh tế, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với các nước láng giềng như Thái Lan hay Indonesia. Nếu nhìn lại giai đoạn đầu của thị trường này, khoảng các năm 2006 - 2008, người tiêu dùng Việt Nam gần như chưa hiểu nhiều về tài chính tiêu dùng. Khi cần tiền, họ thường chỉ có hai lựa chọn: Vay ngân hàng hoặc tìm đến tín dụng đen như vay nóng, hụi, góp chợ… Sau khi các công ty tài chính tiêu dùng xuất hiện, thị trường dần thay đổi. Các công ty này giúp người dân tiếp cận nguồn vay minh bạch và rõ ràng hơn. Hiện nay, tại các hệ thống bán lẻ như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động hay các cửa hàng xe máy Honda, Yamaha, VinFast… đều có sự hiện diện của các công ty tài chính để hỗ trợ khách hàng vay trả góp khi chưa đủ khả năng thanh toán ngay.

Đại diện Công ty tài chính FE Credit cho biết nguồn vốn cần cho vay tiêu dùng rất lớn và đủ mọi lĩnh vực phục vụ cuộc sống ẢNH: ĐỘC LẬP

Để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng, các công ty tài chính phải phối hợp rất chặt chẽ với các nhà sản xuất (OEM) và các đơn vị bán lẻ, với các thương hiệu lớn như Sony, Samsung, LG cũng như các hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động để cùng hỗ trợ khách hàng. Mục tiêu là tài trợ luôn phần lãi suất vay cho người mua. Vì vậy, khi khách hàng đến cửa hàng mua các sản phẩm thuộc chương trình "vay xanh", họ có thể được mua trả góp với lãi suất 0%. Phần lãi suất này đã được công ty tài chính, nhà sản xuất và nhà bán lẻ cùng chia sẻ chi phí. Nhiều người có thể không để ý đến hình thức này vì bản thân không mua trả góp, nhưng trên thực tế, nhu cầu của giới trẻ hiện nay là rất lớn. Không phải ai cũng sẵn sàng có ngay 20 triệu đồng để mua một chiếc điện thoại đời mới phù hợp xu hướng. Do vậy, họ lựa chọn hình thức trả góp để có thể sử dụng sản phẩm trước rồi thanh toán dần theo khả năng tài chính của mình.



Công ty tài chính bị quản chặt nhưng app cho vay lại vô tư quảng bá

Tuy nhiên, theo ôngLê Trương Hoàng, điều đáng lo ngại là hoạt động của các app cho vay trên mạng mang tính chất lừa đảo, đòi nợ kiểu "khủng bố" đã gây tác động tiêu cực đến hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính được quản lý minh bạch. Hiện nay, các công ty tài chính hợp pháp thường bị quản lý rất chặt vì "có địa chỉ, có pháp nhân rõ ràng", trong khi nhiều ứng dụng tín dụng đen trên mạng lại khó kiểm soát hơn. Khi người dân tìm kiếm từ khóa như "vay tiền" trên Google, thường xuất hiện rất nhiều quảng cáo của các ứng dụng cho vay không rõ nguồn gốc, trong khi các công ty tài chính hợp pháp khó cạnh tranh nổi về quảng cáo. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc: Người vay bị cuốn vào các ứng dụng tín dụng đen mà không hiểu rõ điều khoản, sau đó gặp áp lực đòi nợ hoặc phát sinh chi phí rất lớn. Trong khi đó, các công ty tài chính chính thống lại gặp khó khăn khi tìm kiếm khách hàng.

Theo ông Hoàng, khả năng cung ứng vốn của các công ty tài chính hiện nay là rất lớn. Chỉ riêng một đơn vị cũng có thể giải ngân hàng chục nghìn tỉ đồng mỗi năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Danh mục sản phẩm hỗ trợ vay hiện rất đa dạng, từ xe máy, xe điện đến máy móc phục vụ nông nghiệp và cả phân bón. Rào cản lớn nhất hiện nay là công ty tài chính hiện chỉ được phép cho vay tiêu dùng tối đa 100 triệu đồng. "Hạn mức này đã trở nên khá thấp so với nhu cầu thực tế vì nhiều sản phẩm hiện nay như xe máy cao cấp, thiết bị gia dụng cao cấp hoặc các tài sản phục vụ đời sống đã vượt quá mức giá này. Do đó chúng tôi đang có đề xuất nâng hạn mức cho vay tiêu dùng lên khoảng 400 triệu đồng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường", ông Hoàng cho biết.