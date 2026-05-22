Loạt chợ và trung tâm thương mại vào tầm ngắm chống hàng giả





Ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, hội thảo của Báo Thanh Niên là kênh truyền thông hiệu quả chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, sở hữu trí tuệ.



Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong vai trò là cơ quan chức năng phụ trách, trong thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường TP tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM. Đơn vị luôn xác định tinh thần "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với ý thức cao nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết quả là từ đầu năm 2026 đến nay, đối với nhóm mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng (thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thuốc tân dược, dược liệu, mỹ phẩm) đã kiểm tra 649 vụ việc, phát hiện 621 vụ vi phạm. Đã xử phạt với số tiền khoảng 6,2 tỉ đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Với nhóm mặt hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đã kiểm tra 147 vụ, tạm giữ lượng hàng giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 4,6 tỉ đồng. Đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với số lượng hàng hóa 2.935 đơn vị sản phẩm, tổng trị giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường TP luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm vào nhóm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kể từ đầu năm 2026 đến nay đã xử lý 882 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm với tổng trị giá hơn 10,1 tỉ đồng, xử phạt hành chính hơn 5,1 tỉ đồng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường chống hàng gian hàng giả. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo Đội Quản lý thị trường phải đi đầu, làm gương và phải duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Tăng cường kiểm tra trên khâu lưu thông, nhất là hàng hóa từ biên giới, cảng biển, cảng hàng không vào nội địa, các điểm kinh doanh, kho bãi, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, làng nghề...

"Chúng tôi đã có danh sách các địa bàn nổi cộm, các trung tâm thương mại, chợ và các tuyến đường trọng điểm, nổi cộm trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, các Đội Quản lý thị trường cơ động theo lĩnh vực được phân công rà soát các mục tiêu trọng điểm, các đối tượng đầu nậu, ổ nhóm, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để truy xét nơi xuất phát hàng hóa hoặc kho hàng, điểm chứa trữ hàng hóa để kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm", ông Huy chia sẻ.