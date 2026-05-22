Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA) phát biểu tại hội thảo "Khơi thông sức mua, Kích cầu tiêu dùng" ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo bà Lý Kim Chi, ai cũng từng nhiều lần ăn uống ở các hàng, quán ngoài đường nên đều có nguy cơ ăn phải thịt heo nái bị phù phép thành thịt bò. Đây không phải là lần đầu tiên mà trong thời gian qua, nhiều lần các cơ quan chức năng đã phát hiện thực phẩm bẩn, giả, kém chất lượng.

"Tôi với tư cách Chủ tịch FFA, có thể vui mừng thông báo là trong thời gian qua tất cả hội viên chúng tôi chưa liên quan tới tình trạng hàng giả, bẩn, kém chất lượng. Nhưng cũng phải tâm sự thật, cái khó nhất với cộng đồng doanh nghiệp không phải làm sao sản xuất ra sản phẩm tốt, sản phẩm có chất lượng cao mà làm sao giữ vững niềm tin người tiêu dùng trong bối cảnh hàng gian, hàng giả tràn lan. Cộng đồng doanh nghiệp chịu rất nhiều áp lực về chi phí đầu vào, giá cả nguyên vật liệu tăng nhanh, thuế, phí… Với gánh nặng như vậy, làm sao những doanh nghiệp chân chính có thể cạnh tranh với hàng giả, nhái, kém chất lượng. Thêm vào đó là thời gian gần đây, những mặt hàng kém chất lượng, giả nhái phát triển mạnh trên kênh online. Chúng ta phải có biện pháp làm sao giải quyết bất cập này, tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế", bà Chi nói.

Cần xây dựng luật an toàn thực phẩm mới hiện đại, công bằng và minh bạch ẢNH: ĐỘC LẬP

Người đứng đầu FFA tâm huyết: "Tôi ở trong ngành này và xin nói thật, một mình ngành quản lý thị trường không thể nào quản được. Cần phải có chế tài nghiêm khắc với những đối tượng này sản xuất hàng giả, nhái kém chất lượng". Trên cơ sở đó, bà Chi nêu 3 giải pháp chính. Thứ nhất, mạnh tay chống hàng gian, giả, gian lận thương mại. Tăng cường xử lý nghiêm, chế tài mạnh với hàng giả, nhái và hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là hàng bán trên kênh online. Hiện tại, kênh này đang phát triển mạnh, có quy mô lớn và ẩn chứa nhiều nguy cơ. Phải làm mạnh ngay tại thời điểm này để kích cầu tiêu dùng, củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Thứ 2, cần đổi mới cách tiếp cận chính sách quản lý an toàn thực phẩm. Nguyên nhân vì luật an toàn thực phẩm đã ra đời nhiều năm và rất rất lạc hậu nên có nhiều điều phát sinh. Hiện tại, chúng ta đang xây dựng luật mới, việc sửa đổi luật đang được chuẩn bị thông qua. Luật mới phải được xây dựng theo hướng hiện đại minh bạch và giảm rủi ro.

Thứ 3, Nhà nước cần tiếp tục thúc đẩy các chương trình thúc đẩy tiêu dùng gắn với hàng Việt Nam chất lượng cao, chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đặc biệt là cần tăng cường hỗ trợ những doanh nghiệp gắn bó lâu năm.



