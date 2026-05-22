Bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp chính là giúp người tiêu dùng giữ vững niềm tin, giúp kích thích sức mua và khơi thông thị trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Phát biểu tại hội thảo, ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển bền vững của Công ty CP Nhựa Bình Minh cho biết, một trong những giải pháp kích thích sức mua trên thị trường là làm cho người tiêu dùng có niềm tin khi họ bỏ tiền ra mua giá trị thật, sản phẩm thật, chất lượng thật. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, niềm tin của người tiêu dùng đang bị lung lay nghiêm trọng bởi vấn nạn hàng nhái, hàng "ăn theo" các thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, thương hiệu Nhựa Bình Minh trong những năm qua đã bị cạnh tranh gây thiệt hại nghiêm trọng bởi những sản phẩm giả, nhái. Nhiều đơn vị đã dùng thủ thuật lập các doanh nghiệp có tên gọi gần như trùng khớp, thiết kế logo, màu sắc tương tự các thương hiệu chính của chúng tôi để lừa dối người tiêu dùng.

"Ngành nhựa, ống nước và vật liệu xây dựng - vốn là xương sống của mọi công trình, là sự an toàn của mỗi ngôi nhà - một sản phẩm nhái, chất lượng kém không chỉ gây thiệt hại về kinh tế. Nó là nguy cơ rò rỉ, là chất lượng nguồn nước bị nhiễm độc hại, là hiểm họa tiềm ẩn cho sức khỏe của hàng triệu gia đình. Đó không còn là vi phạm thương mại thông thường mà là sự xâm hại trực tiếp đến quyền được an toàn của người tiêu dùng, xâm hại đến độ bền vững của các công trình cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta", ông Bông Hoa Việt nhấn mạnh.

Hệ lụy dẫn đến cho Nhựa Bình Minh là phải trải qua cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt nhiều năm đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu của một đơn vị có tên gọi là "Nhựa Bình Minh Việt". "Chúng tôi theo đuổi vụ kiện này không chỉ vì một cái tên, mà vì trách nhiệm bảo vệ hàng triệu khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Nhựa Bình Minh trong suốt nửa thế kỷ qua. Khi người tiêu dùng ra cửa hàng, họ tin vào thương hiệu của chúng tôi nhưng lại bị giao một sản phẩm giả hiệu, đó là nỗi đau lớn nhất của người làm thương hiệu Việt chân chính", ông Việt bộc bạch.

Doanh nghiệp tốn kém chi phí vào những cuộc chiến pháp lý sẽ phải bù đắp chi phí vào giá thành sản phẩm, khiến người tiêu dùng phải mua giá cao hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đại diện của Nhựa Bình Minh, cách đây vài tuần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg chỉ đạo quyết liệt ra quân chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc và đề nghị các cơ quan tư pháp tập trung xử lý nghiêm các vụ án điển hình để răn đe. Thông qua hội thảo của Báo Thanh Niên, ông Bông Hoa Việt cho rằng đây là giải pháp mạnh mẽ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng lấy lại niềm tin bảo vệ môi trường đầu tư lành mạnh, bảo vệ sinh mệnh của các thương hiệu quốc gia.

Về phía Nhựa Bình Minh, sau 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm có những quyết định chưa thỏa đáng từ phía tòa án, sắp tới đây phiên tòa Giám đốc thẩm sẽ xem xét lại toàn bộ vụ kiện tranh chấp thương hiệu Nhựa Bình Minh. "Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp chính là bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính và nâng cao uy tín quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế", ông Bông Hoa Việt chia sẻ.