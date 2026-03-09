Viện KSND tối cao kháng nghị tranh chấp nhãn hiệu Nhựa Bình Minh và Bình Minh Việt

Vừa qua, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu "ống nhựa Bình Minh" giữa nguyên đơn Công ty CP nhựa Bình Minh và bị đơn là Công ty CP nhựa Bình Minh Việt.

Logo nhựa Bình Minh (trái) và nhựa Bình Minh Việt (phải) ẢNH: TƯ LIỆU

Bị bác đơn kiện vì cho rằng "không gây nhầm lẫn"

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12.10.2023, Công ty CP nhựa Bình Minh đã khởi kiện Công ty CP nhựa Bình Minh Việt về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn loại bỏ các dấu hiệu xâm phạm chữ “Bình Minh” trên sản phẩm, phương tiện kinh doanh, website và phải xin lỗi công khai trên báo chí.

Tuy nhiên, tại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM (tháng 7.2024) và bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM (tháng 4.2025) bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nhựa Bình Minh.

Theo HĐXX, đối chiếu logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn, hoàn toàn khác nhau, không trùng lắp nhau.

“Vì theo logo in trên ống nhựa của hai bên, đều có dấu hiệu BÌNH MINH, nhưng logo, nhãn hàng, kích thước, kiểu chữ, nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng”, bản án phúc thẩm nhận định.

Với các kết luận giám định trong hồ sơ vụ án, theo tòa phúc thẩm, chưa đủ cơ sở để làm chứng cứ giải quyết vụ án. Đồng thời, tòa phúc thẩm cho rằng các kết luận giám định do nguyên đơn cung cấp chưa đủ cơ sở vì mẫu vật giám định có nguồn gốc từ các lô hàng đã bị tiêu hủy hoặc thu hồi.

Viện KSND tối cao: Có dấu hiệu gây nhầm lẫn

Ngược lại, theo kháng nghị của Viện KSND tối cao, nhận định của tòa sơ thẩm và phúc thẩm là thiếu căn cứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhựa Bình Minh.

Cụ thể, Viện KSND tối cao nêu Công ty CP nhựa Bình Minh được Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào năm 2004 đối với nhãn hiệu: Nhựa Bình Minh, ống nhựa Bình Minh, Bình Minh.

Trong khi Bình Minh Việt đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho nhãn hiệu “BVM NHUA BINH MINH VIET” và hình. Ngày 28.11.2022, Công ty CP nhựa Bình Minh Việt nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “BVM NHUA BINH MINH VIET” nhưng chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Việc Công ty CP nhựa Bình Minh Việt sử dụng nhãn hiệu in trên ống nhựa của công ty và nhãn hiệu in trên ống nhựa Bình Minh, các sản phẩm khác, và sử dụng tại các phương tiện kinh doanh, kể cả web, mạng xã hội, tài liệu khác (nếu có) là xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa, vi phạm Điều 129 luật Sở hữu trí tuệ nên việc nguyên đơn khởi kiện là có căn cứ, nhưng không được tòa án sơ thẩm, phúc thẩm chấp nhận là không đúng.

Theo Viện KSND tối cao, tài liệu, chứng cứ của cơ quan chuyên môn, gồm Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ và Cục Sở hữu trí tuệ đều khẳng định dấu hiệu “Nhựa Bình Minh Việt” hoặc “Sản phẩm của Công ty CP nhựa Bình Minh Việt” là tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Bình Minh” đã được bảo hộ.

Với quan điểm của tòa phúc thẩm cho rằng mẫu vật giám định có nguồn gốc từ các lô hàng đã bị tiêu hủy hoặc thu hồi nên chưa đủ cơ sở để làm chứng cứ giải quyết vụ án, theo Viện KSND tối cao nhận định này không chính xác vì sản phẩm giám định đều do Công ty CP nhựa Bình Minh Việt thừa nhận sản xuất, việc sản phẩm bị thu hồi không ảnh hưởng.

Về thực tế thị trường, các vi bằng cho thấy người tiêu dùng đã mua nhầm sản phẩm của bị đơn. Đặc biệt, dù đăng ký logo màu đỏ tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhưng thực tế bị đơn lại sử dụng màu xanh dương - trùng với màu nhận diện đặc trưng của Nhựa Bình Minh.

Ngoài ra, theo Viện KSND tối cao, bị đơn còn sự thiếu chấp hành của cơ quan quản lý, khi Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM từng ra thông báo (ngày 10.6.2024) yêu cầu bị đơn đổi tên doanh nghiệp để tránh gây nhầm lẫn nhưng đơn vị này không chấp hành, và còn khiếu nại thông báo này.

“Như vậy, việc sử dụng yếu tố “NHỰA BÌNH MINH VIỆT” trong tên doanh nghiệp, trên biển hiệu phương tiện kinh doanh và việc sử dụng các sản phẩm ống nhựa PVC có dòng chữ “SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH VIỆT” của Công ty CP nhựa Bình Minh Việt bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo điểm c, khoản 1, Điều 129 luật Sở hữu trí tuệ năm 2005”, kháng nghị nêu rõ.

Theo Viện KSND tối cao, việc tòa sơ thẩm, phúc thẩm xét xử không dựa vào kết luận của cơ quan chuyên môn là không có căn cứ.