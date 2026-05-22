Kinh tế Chính sách - Phát triển

Gần 5.000 điểm bán hàng giúp WinMart tối ưu chi phí, ổn định giá bán

Nguyên Nga
22/05/2026 13:12 GMT+7

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Ngành hàng WinMart (thuộc Tập đoàn Masan), cho biết thông tin trên tại Hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22.5.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, WinMart là chuỗi bán lẻ hiện đại với quy mô lớn nhất cả nước, gần 5.000 điểm bán trên toàn quốc. Quy mô lớn mang lại cho doanh nghiệp lợi thế đáng kể về sức mạnh đàm phán, giúp tối ưu giá thành, tối ưu chi phí vận hành, chủ động nguồn cung và mang lại mức giá cạnh tranh hơn cho người tiêu dùng.

Trong thực tế, ảnh hưởng xung đột địa chính trị thế giới khiến giá cả hàng hóa tăng mạnh. Không ít nhà cung cấp đề xuất tăng giá bán nhưng quan điểm của WinMart là luôn xem xét rất kỹ chính sách này. Tăng vì lý do gì, có hợp lý không bởi khi giá đầu vào tăng sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đặc biệt 12 triệu khách hàng hội viên của WinMart.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Ngành hàng WinMart - phát biểu tại hội thảo

"Để giảm chi phí vận hành, chúng tôi tập trung số hóa nhiều công việc vốn trước đây sử dụng người. Đặc biệt, WinCommerce là thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Masan - nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn với chuỗi logistics Supra do Masan đầu tư xây dựng. Với hệ thống này, công ty đã tập trung hóa hệ thống kho vận, quản lý kho bãi tập trung, ra đơn hàng cũng tập trung, làm sao để chi phí giao nhận từ nhà sản xuất đến điểm bán lẻ tiết kiệm nhất, cắt giảm đáng kể chi phí trung gian. "Khi hàng hóa đi thẳng từ nhà máy đến điểm bán với chi phí vận chuyển thấp nhất, người dùng sẽ hưởng lợi", ông Tâm nhấn mạnh. 

Ngoài ra, để kích cầu, hệ thống các siêu thị, cửa hàng WinMart mỗi tháng có 2 chương trình khuyến mãi, đồng hành với nhà cung cấp có chương trình khuyến mãi nhằm mang đến mức giá tốt cho người tiêu dùng, Trong đó, có những chương trình gây "sốc" như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1 cùng mức giảm giá lên tới hơn 50% cho nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi tại WinMart không chỉ dừng lại ở giảm giá đơn lẻ mà được tối ưu hóa để gia tăng giá trị cho khách hàng.

Thực phẩm tươi sống bán tại WinMart

Theo ông Tâm, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan tâm đến chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, WinMart xác định sứ mệnh của mình không đơn thuần là phát triển một hệ thống bán lẻ, mà là góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. "Chúng tôi có các sản phẩm tươi sống và tiêu dùng thiết yếu được kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tiêu biểu như rau sạch WinEco tiêu chuẩn VietGap/GlobalGap/Organic, thịt ủ mát MEATDeli được chế biến theo công nghệ châu Âu. Danh mục hàng hóa đa dạng từ thực phẩm tươi, thực phẩm khô đến hàng tiêu dùng nhanh và hóa mỹ phẩm, bao gồm cả các nhãn hàng uy tín trong hệ sinh thái Masan và nhãn hàng riêng, đi kèm chiến lược giá cạnh tranh", ông Tâm thông tin thêm. 

Hệ thống phòng lab của WinMart thực hiện phân tích tối thiểu 1.000 mẫu thực phẩm/tháng

Để gia tăng năng lực kiểm tra chất lượng, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, WinMart cho biết đã đưa vào vận hành hệ thống phòng lab Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Các phòng lab vận hành theo định hướng ISO/IEC 17025. Đội ngũ chuyên viên kiểm nghiệm là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, làm việc theo quy trình khép kín: lấy mẫu - phân tích - báo cáo kết quả. Mỗi tháng, hệ thống phòng lab của WinMart thực hiện phân tích tối thiểu 1.000 mẫu thực phẩm được lấy ngẫu nhiên từ các siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+ và WiN trên toàn quốc. Các mẫu được kiểm nghiệm theo nhóm chỉ tiêu vi sinh và hóa lý, giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm, độc tố nấm mốc hay các chất bảo quản không được phép sử dụng.


Kích cầu tiêu dùng từ chính sách thuế, phí phù hợp với hộ kinh doanh

Giảm thuế, phí, bớt chi phí cho hộ kinh doanh để kích cầu tiêu dùng là đề xuất của TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng kinh tế Tài nguyên và Môi trường tại hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay 22.5.

