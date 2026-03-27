Công ty Tâm Hoàng Minh, Yên Khánh, Bếp nhà xứ Quảng, Món Huế… nợ thuế

Trong danh sách nợ thuế lần này lên đến 2.439 tỉ đồng thì Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hàn Sài Gòn nợ tới 467,2 tỉ đồng. Doanh nghiệp nợ thuế đứng thứ 2 trong danh sách là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh với hơn 322,34 tỉ đồng. Các doanh nghiệp có số nợ từ 100 - 200 tỉ đồng như Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 247,589 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Cái Mép nợ 128,1 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn NRC nợ 125,8 tỉ đồng; Công ty CP Thái Sơn E&C nợ hơn 106,6 tỉ đồng.

Hàng ngàn doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế ẢNH; NGỌC THẮNG

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có số nợ thuế hàng chục tỉ đồng như Công ty TNHH MTV Đào tạo nghề Trương Anh nợ trên 62 tỉ đồng. Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ hơn 61,8 tỉ đồng, Công ty TNHH thương mại Thiên Bích nợ hơn 38 tỉ đồng; Công ty CP bất động sản Âu Lạc nợ hơn 14 tỉ đồng…

Trong danh sách còn có hàng loạt nhà hàng rơi vào tình trạng nợ thuế như Công ty TNHH ẩm thực Bếp nhà xứ Quảng nợ 1,47 tỉ đồng, Công ty Nhà hàng Crystal Jade nợ hơn 1,4 tỉ đồng, Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế nợ hơn 966 triệu đồng…

Danh sách nợ thuế ghi nhận hàng ngàn cá nhân, hộ kinh doanh nợ thuế, trong đó có cá nhân nợ cao nhất hơn 1 tỉ đồng thuộc về ông N.Q.C, bà T.T.B nợ hơn 806 triệu đồng, ông L.X.B nợ hơn 736 triệu đồng… và số nợ thuế thấp nhất là 50 triệu đồng.