Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Nợ thuế hơn 56.000 đồng, nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thanh Xuân
17/03/2026 11:35 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa công bố hàng loạt trường hợp nợ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trường hợp nợ thuế hơn 56.000 đồng.

Thuế TP.HCM vừa công bố hàng loạt thông báo các trường hợp nợ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, có trường hợp người đại diện pháp luật Hợp tác xã nông nghiêp - dịch vụ Nhân Tâm (xã Hòa Hiệp, TP.HCM) là ông Phan Thế Hoành sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi còn nợ tiền thuế 56.431 đồng. Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà Hợp tác xã nông nghiêp - dịch vụ Nhân Tâm chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Doanh nghiệp nợ thuế, người đại diện pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Một trường hợp khác, Công ty TNHH TMDV XD Trần Phúc VT nợ tiền thuế hơn 1,3 triệu đồng cũng thuộc diện cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Hữu Phúc. Hay đại diện pháp luật của Công ty TNHH Viện chăm sóc sắc đẹp Sarang Beauty bà Trần Ngọc Thủy khi công ty nợ thuế, tiền chậm nộp hơn 7,3 triệu đồng. Công ty TNHH TMDV Kim Sơn Hùng nợ hơn 8,5 triệu đồng tiền thuế nên cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế là tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Giỏi nếu chưa thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, một số trường hợp nợ thuế tiền lớn nằm trong diện sẽ tạm hoãn xuất cảnh được công bố như bà Vũ Ngọc Hương - đại diện Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim nợ hơn 5,6 tỉ đồng tiền thuế; bà Nguyễn Thị Huệ, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thủy sản Hùng Huệ nợ từ 500 triệu đồng tiền thuế qua thời hạn 120 ngày; người đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH cơ khí Cao Quang là ông Cao Quang khi công ty nợ hơn 243 triệu đồng tiền thuế…

Khám phá thêm chủ đề

nợ thuế thuế TP.HCM doanh nghiệp công ty Xuất cảnh Thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận