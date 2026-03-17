Nợ thuế hơn 56.000 đồng, nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế TP.HCM vừa công bố hàng loạt thông báo các trường hợp nợ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, có trường hợp người đại diện pháp luật Hợp tác xã nông nghiêp - dịch vụ Nhân Tâm (xã Hòa Hiệp, TP.HCM) là ông Phan Thế Hoành sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi còn nợ tiền thuế 56.431 đồng. Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà Hợp tác xã nông nghiêp - dịch vụ Nhân Tâm chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Một trường hợp khác, Công ty TNHH TMDV XD Trần Phúc VT nợ tiền thuế hơn 1,3 triệu đồng cũng thuộc diện cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Hữu Phúc. Hay đại diện pháp luật của Công ty TNHH Viện chăm sóc sắc đẹp Sarang Beauty bà Trần Ngọc Thủy khi công ty nợ thuế, tiền chậm nộp hơn 7,3 triệu đồng. Công ty TNHH TMDV Kim Sơn Hùng nợ hơn 8,5 triệu đồng tiền thuế nên cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế là tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Giỏi nếu chưa thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, một số trường hợp nợ thuế tiền lớn nằm trong diện sẽ tạm hoãn xuất cảnh được công bố như bà Vũ Ngọc Hương - đại diện Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim nợ hơn 5,6 tỉ đồng tiền thuế; bà Nguyễn Thị Huệ, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thủy sản Hùng Huệ nợ từ 500 triệu đồng tiền thuế qua thời hạn 120 ngày; người đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH cơ khí Cao Quang là ông Cao Quang khi công ty nợ hơn 243 triệu đồng tiền thuế…