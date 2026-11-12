Công ty Thần đèn Tư Lũy sẽ di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội ra sao?

Ngày 10.11, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường, đối tác Vingroup và đơn vị thi công vừa họp bàn về phương án kỹ thuật di dời cổng Parabol.

Để đảm bảo thành công tối đa cho việc di dời công trình biểu tượng này, phía Vingroup đã thuê đơn vị chuyên nghiệp là Công ty Thần đèn Tư Lũy trực tiếp đảm nhiệm hạng mục di dời.

Theo phương án kỹ thuật được đơn vị thi công trình bày, quá trình di dời cổng Parabol sẽ trải qua nhiều bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức dịch chuyển công trình.

Trước hết, đơn vị thi công sẽ đào hào, làm hệ thống móng mới, đồng thời thực hiện gia cố kết cấu toàn bộ cổng Parabol. Sau khi hoàn tất gia cố và đào móng, đội ngũ kỹ thuật sẽ cắt phần trụ bên dưới để tách công trình khỏi nền móng cũ và tiến hành di chuyển sang vị trí mới.

Quá trình dịch chuyển được tính toán chi tiết đến từng mét trên phút, diễn ra rất chậm và liên tục được đánh giá, điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế tại hiện trường.

Công ty Thần đèn Tư Lũy sẽ di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội ra sao?

Do yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần độ chính xác cao, toàn bộ lộ trình từ khâu chuẩn bị, gia cố đến khi hoàn tất di dời cổng Parabol đến vị trí mới dự kiến sẽ kéo dài sang đến đầu tháng 12. Thời điểm chính thức nâng và dịch chuyển cổng sẽ được chốt cụ thể ngay sau khi đơn vị thi công hoàn tất quá trình khảo sát thực địa.

Phía Công ty Thần đèn Tư Lũy cũng cho biết, mặc dù đã thực hiện nhiều công trình di dời trước đó nhưng nguyên tắc thi công của công ty là không áp dụng rập khuôn một giải pháp chung. Dựa vào đặc thù kết cấu, trọng lượng và địa chất của mỗi công trình, đơn vị thi công sẽ xây dựng phương án kỹ thuật độc lập cho từng dự án.

Công ty Thần đèn Tư Lũy sẽ di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: QUÝ HIÊN

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, do yêu cầu mở rộng đường Giải Phóng của TP.Hà Nội, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải dịch về phía đông trên dưới 20 m, trong đó bao gồm cổng Parabol. Trước tính chất biểu tượng của cánh cổng này, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mong muốn giữ nguyên trạng cổng trong quá trình di dời.

Mong muốn này đã được cộng đồng cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như đông đảo dư luận xã hội ủng hộ. Tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho Đại học Bách khoa Hà Nội toàn bộ kinh phí di dời và đứng ra mời Công ty Thần đèn Tư Lũy thi công.