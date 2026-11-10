Công ty Thanh Bình mua khống hóa đơn 2,6 tỉ lít xăng dầu hiện ở đâu, kinh doanh gì?

Như đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ vừa chuyển hồ sơ đến Bộ Công an, kiến nghị khởi tố vụ việc Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình (gọi tắt là Công ty Thanh Bình) mua bán hóa đơn từ 12 công ty "ma" với số lượng khoảng 2,6 tỉ lít xăng dầu, giá trị khoảng 42.600 tỉ đồng.

Trưởng đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục XI Nguyễn Mạnh Cường công bố quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu hồi tháng 7 ẢNH: BÁO THANH TRA

Công ty Thanh Bình ở đâu, kinh doanh gì?

Công ty Thanh Bình là một trong 237 thương nhân xăng dầu đầu mối (tính đến ngày 23.6.2026), do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) công bố.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Thanh Bình (mã số thuế 0315154476) có địa chỉ trụ sở chính tại 965/6/2A Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Người đại diện theo pháp luật là Đường Cẩm Minh.

Công ty Thanh Bình đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Cụ thể gồm bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, dầu thô (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn).

Còn theo dữ liệu tra cứu từ Cục Thuế, cơ quan quản lý thuế đối với Công ty Thanh Bình là Thuế cơ sở 15 TP.HCM, tình trạng người nộp thuế đang hoạt động.

48.100 tỉ đồng chuyển lòng vòng qua tài khoản giám đốc

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ xác định từ tháng 1.2024 - tháng 6.2026, Công ty Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng, dầu của 12 công ty với số lượng khoảng 2,6 tỉ lít, giá trị khoảng 42.600 tỉ đồng. Mục đích nhằm hợp thức cho số lượng bán ra khoảng 2,8 tỉ lít, giá trị khoảng 46.000 tỉ đồng theo 19.843 hóa đơn giá trị gia tăng cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Để thanh toán cho số hóa đơn khống, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản của công ty chuyển khoảng 48.100 tỉ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty nêu trên.

Số tiền này sau đó được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc công ty.

Tiếp đó, ông Sơn chuyển khoản cho 114 tổ chức khoảng 13.070 tỉ đồng (trong đó chuyển lại cho Công ty Thanh Bình khoảng 11.203 tỉ đồng) và chuyển khoản cho 1.285 cá nhân, khoảng 1.800 tài khoản, với số tiền 37.880 tỉ đồng.

Vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự.

Nhiều vi phạm quy mô lớn trong kinh doanh xăng dầu bị cơ quan thanh tra phát hiện ẢNH: T.N

12 công ty "ma" gồm những đơn vị nào?

Thanh tra Chính phủ cho biết đã kiểm tra, xác minh về hoạt động của 12 doanh nghiệp mà Công ty Thanh Bình sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào.

Kết quả cho thấy các doanh nghiệp đều không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đặc biệt, một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập công ty, không biết gì về hoạt động của công ty (gọi là công ty "ma").

Danh sách 12 công ty "ma" được cơ quan thanh tra công khai gồm: Công ty TNHH INVI - MST 0316288345; Công ty TNHH đầu tư sản xuất Thiện Quang Minh - MST 0317797200; Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh Thiên Ân - MST 0317936824; Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Hồ Tấn - MST 0317227377; Công ty TNHH kinh doanh TM Ngọc Anh - MST 0318006846; Công ty TNHH MTV SXTM Tùng Sơn - MST 0318960259;

Công ty TNHH Nuplus - MST 0317992120; Công ty TNHH TM DV Thiên Thư - MST 0317448552; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Tiến - MST 0318445748; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VNMICE - MST 0315973436; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vũ Thanh Pro - MST 0318864869; Công ty TNHH dịch vụ vận tải Đai Phúc - MST 0319121626.