Một 'ông lớn' mua hóa đơn khống 2,6 tỉ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỉ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đáng chú ý, qua thanh tra phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, tiếp nhận, khởi tố với nhiều hành vi.

Kết luận thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành ẢNH: TTCP

48.100 tỉ đồng chạy vào tài khoản của 12 công ty "ma"

Kết luận thanh tra cho thấy, từ tháng 1.2024 - 6.2026, Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện mua xăng, dầu của 12 công ty "ma" với số lượng khoảng 2,6 tỉ lít, giá trị khoảng 42.600 tỉ đồng. Mục đích nhằm hợp thức cho số lượng bán ra khoảng 2,8 tỉ lít, giá trị khoảng 46.000 tỉ đồng theo 19.843 hóa đơn GTGT cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Để thanh toán cho số hóa đơn khống nêu trên, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản của công ty chuyển khoảng 48.100 tỉ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty "ma". Số tiền này sau đó được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Tiếp đó, ông Sơn chuyển khoản cho 114 tổ chức khoảng 13.070 tỉ đồng (trong đó chuyển lại cho Công ty Thanh Bình khoảng 11.203 tỉ đồng) và chuyển khoản cho 1.285 cá nhân khoảng 37.880 tỉ đồng.

Qua kiểm tra dòng hàng, cơ quan thanh tra phát hiện có phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô hàng (theo hóa đơn GTGT); có phiếu SMO bị hủy (không nhận hàng) nhưng vẫn sử dụng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc hàng.

Vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự.

Công ty ứng tiền cho lãnh đạo cả ngàn tỉ nhưng chưa hoàn ứng

Cũng từ tháng 7.2024 - 10.2024, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc sử dụng 4.187 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện mua xăng dầu của 8 công ty "ma" với số lượng khoảng 150 triệu lít, giá trị khoảng 3.300 tỉ đồng, để hợp thức cho số lượng xăng dầu bán ra khoảng 142,4 triệu lít, giá trị khoảng 2.210 tỉ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy 8 công ty "ma" đã sử dụng 3.832 hóa đơn GTGT đầu vào thể hiện mua xăng dầu của 17 doanh nghiệp với giá trị khoảng 3.347 tỉ đồng.

Tất cả 25 doanh nghiệp này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị mất/giả mạo căn cước công dân, không biết gì về hoạt động của công ty.

Tương tự, từ tháng 1.2025 - 6.2026, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P (Công ty Tây Nam) xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, giá trị khoảng 1.650 tỉ đồng và đã thu tiền của khách hàng.

Đến ngày 30.6.2026, công ty chưa giao 57,6 triệu lít xăng dầu trong tổng số 93 triệu lít xăng dầu, nhưng kiểm tra thực tế tồn kho tại 2 kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi nêu trên là xuất hóa đơn GTGT, kê khai hóa đơn GTGT đã ghi đầy đủ thông tin nhưng thực tế việc mua bán xăng, dầu không có thật một phần hoặc toàn bộ.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, trong khi đang bị cưỡng chế nợ thuế, công ty đã tạm ứng cho ông Lương Đình Tiến (Giám đốc) số tiền khoảng 553 tỉ đồng và ông Trần Minh Xuân (thành viên góp vốn) số tiền khoảng 584 tỉ đồng, đến nay chưa hoàn ứng.

Vụ việc có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ những vụ việc nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, xem xét, giải quyết kiến nghị khởi tố đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm được nêu trong kết luận thanh tra và thông báo kết quả xử lý để cơ quan thanh tra theo dõi, tổng hợp.