Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tuyên án 18 năm tù

Mức án được TAND TP.Hà Nội tuyên chiều 5.11. Bà Chu Thị Thành còn được biết đến là mẹ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, bị xác định giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo các sai phạm liên quan đến việc chiếm đoạt 79 tỉ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) và hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng từ việc mua bán hóa đơn "lậu".

Bị cáo Chu Thị Thành (phải) được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, tòa tuyên phạt bà Thành 15 năm tù về tội "tham ô tài sản" và 3 năm tù về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp hình phạt chung là 18 năm tù.

Nhóm nhân viên dưới quyền bà Thành và một số giám đốc doanh nghiệp xăng dầu mua hóa đơn bị tuyên phạt từ 8 tháng đến 10 năm 6 tháng tù, hoặc phạt tiền, hoặc án treo.

Cùng vụ án, bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng, bị tuyên án chung thân về tội "tham ô tài sản" vì chiếm đoạt 94 tỉ đồng của doanh nghiệp nơi mình từng làm việc.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài với sự phối hợp chặt chẽ, nhằm thu lợi bất chính và gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Quỹ BOG là công cụ tài chính quốc gia được hình thành từ sự đóng góp của người tiêu dùng để phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng, bắt buộc phải được sử dụng vì mục đích chung. Việc chiếm đoạt tiền từ quỹ khiến suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước tin tưởng, làm mất đi tính minh bạch và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách công.

Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi hoặc làm theo chỉ đạo mà cố ý thực hiện, nên cần có mức án tương xứng.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu kế toán PVOil Vũng Áng bán cả đất tổ tiên để khắc phục tham ô

Hồ sơ vụ án xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán hàng triệu lít xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG, qua đó chiếm đoạt 79 tỉ đồng từ quỹ này. Doanh nghiệp còn xuất khống 153 hóa đơn VAT, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Khai tại tòa, bà Thành thừa nhận sai phạm, song cho rằng thực hiện hành vi trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, chỉ muốn tăng số lượng hàng bán ra nhằm duy trì hoạt động, không có mục đích chiếm đoạt tiền Quỹ BOG.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát bác bỏ lập luận trên, bởi không thể viện dẫn bối cảnh dịch bệnh là "tình thế cấp thiết" để thực hiện hành vi. Khó khăn là chung của toàn xã hội, "doanh nghiệp không thể lấy đó làm cớ để trục lợi hay vi phạm".

Quá trình giải quyết vụ án, bà Thành đã nộp khắc phục nhiều tiền nhất, gần 100 tỉ đồng, tức toàn bộ thiệt hại. Hội đồng xét xử đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ quan trọng cho bị cáo.

Trong khi đó, cựu kế toán Hà Ngọc Vinh bị xác định "bán chui" hơn 5 triệu lít xăng dầu của PVOil Vũng Áng mà không xuất hóa đơn, không nhập dữ liệu lên hệ thống, chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng.

Ngoài án tù chung thân, tòa buộc bà Vinh phải nộp lại 90% trong tổng tiền nêu trên, tương đương 84,6 tỉ đồng. Chủ doanh nghiệp mua xăng từ bà Vinh phải liên đới bồi thường 10% còn lại, tức 9,4 tỉ đồng.

Ở phần xét hỏi, bà Vinh khẳng định một mình tiêu xài 94 tỉ đồng tham ô của PVOil Vũng Áng, phần lớn "nướng" vào cờ bạc online và thua hết. Dù đã bán cả căn nhà đang ở, cộng với đất ông bà tổ tiên, bị cáo mới nộp được 3,5 tỉ đồng, không còn khả năng tài chính để hoàn trả phần tiền còn lại đã chiếm đoạt.