Công ty tiên phong về robot hút bụi tuyên bố phá sản

Quyết định này của iRobot được đưa ra sau nhiều năm công ty phải đối mặt với áp lực từ thị trường robot hút bụi đang thay đổi nhanh chóng. Theo thông báo, iRobot đã đạt được thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát cho nhà cung cấp và chủ nợ chính của mình, Shenzhen PICEA Robotics, cùng với Santrum Hong Kong.

iRobot từng được xem là công ty tiên phong trong việc phổ biến robot hút bụi đến các gia đình ẢNH: TECHCRUNCH

Dù tuyên bố phá sản, iRobot khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong thời gian tiến hành tố tụng tại tòa án. Lương cho nhân viên sẽ được trả, nhà cung cấp sẽ được thanh toán và sản phẩm vẫn được bán ra. Tuy nhiên, quyền sở hữu công ty sẽ thay đổi. Cụ thể, sau khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất, Shenzhen PICEA sẽ trở thành chủ sở hữu mới, trong khi các cổ đông hiện tại mất cổ phần của mình.

iRobot lao dốc giữa làn sóng robot hút bụi giá rẻ

CEO Gary Cohen mô tả đây là động thái quan trọng để đảm bảo tương lai của iRobot. Điều này diễn ra sau khi công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian dài, với doanh số giảm sút và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu robot hút bụi mới, với nhiều trong số đó có giá rẻ hơn và tính năng tương tự.

Được thành lập vào năm 1990 bởi ba kỹ sư từ MIT, iRobot từng là một trong những ngôi sao sáng trong lĩnh vực công nghệ gia đình. Sản phẩm robot Roomba của họ đã giúp công ty bán được hơn 50 triệu chiếc trong hơn ba thập kỷ, trở thành lựa chọn đầu tiên và thường là duy nhất của nhiều hộ gia đình.

Tuy nhiên, từ năm 2021, công ty đã gặp khó khăn trong việc sản xuất do vấn đề nguồn cung, cùng với sự gia tăng cạnh tranh từ các thương hiệu mới. Năm ngoái, iRobot đã công khai thừa nhận rằng họ đang cạn kiệt các lựa chọn.

Shenzhen PICEA đã mua một phần lớn khoản nợ của công ty từ một quỹ đầu tư Mỹ, tạo ra ảnh hưởng lớn đến tương lai của iRobot. Mặc dù vào năm 2023, iRobot đã có hy vọng khi Amazon tuyên bố kế hoạch mua lại công ty, tuy nhiên thương vụ cuối cùng đã không thành công do gặp phải rào cản pháp lý.

Giờ đây, iRobot đang bước vào một giai đoạn mới dưới quyền sở hữu mới. Việc nộp đơn phá sản là một lời nhắc nhở về việc ngay cả những thương hiệu công nghệ quen thuộc cũng có thể nhanh chóng mất đi vị thế của mình.