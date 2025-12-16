Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Công ty tiên phong về robot hút bụi tuyên bố phá sản

Kiến Văn
Kiến Văn
16/12/2025 09:16 GMT+7

iRobot, công ty nổi tiếng với sản phẩm robot hút bụi, đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ vào ngày 14.12.

Quyết định này của iRobot được đưa ra sau nhiều năm công ty phải đối mặt với áp lực từ thị trường robot hút bụi đang thay đổi nhanh chóng. Theo thông báo, iRobot đã đạt được thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát cho nhà cung cấp và chủ nợ chính của mình, Shenzhen PICEA Robotics, cùng với Santrum Hong Kong.

Công ty tiên phong về robot hút bụi tuyên bố phá sản - Ảnh 1.

iRobot từng được xem là công ty tiên phong trong việc phổ biến robot hút bụi đến các gia đình

ẢNH: TECHCRUNCH

Dù tuyên bố phá sản, iRobot khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong thời gian tiến hành tố tụng tại tòa án. Lương cho nhân viên sẽ được trả, nhà cung cấp sẽ được thanh toán và sản phẩm vẫn được bán ra. Tuy nhiên, quyền sở hữu công ty sẽ thay đổi. Cụ thể, sau khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất, Shenzhen PICEA sẽ trở thành chủ sở hữu mới, trong khi các cổ đông hiện tại mất cổ phần của mình.

iRobot lao dốc giữa làn sóng robot hút bụi giá rẻ

CEO Gary Cohen mô tả đây là động thái quan trọng để đảm bảo tương lai của iRobot. Điều này diễn ra sau khi công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian dài, với doanh số giảm sút và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu robot hút bụi mới, với nhiều trong số đó có giá rẻ hơn và tính năng tương tự.

Được thành lập vào năm 1990 bởi ba kỹ sư từ MIT, iRobot từng là một trong những ngôi sao sáng trong lĩnh vực công nghệ gia đình. Sản phẩm robot Roomba của họ đã giúp công ty bán được hơn 50 triệu chiếc trong hơn ba thập kỷ, trở thành lựa chọn đầu tiên và thường là duy nhất của nhiều hộ gia đình.

Trung Quốc trên đường thành thế lực hàng đầu trong cạnh tranh robot hình người

Tuy nhiên, từ năm 2021, công ty đã gặp khó khăn trong việc sản xuất do vấn đề nguồn cung, cùng với sự gia tăng cạnh tranh từ các thương hiệu mới. Năm ngoái, iRobot đã công khai thừa nhận rằng họ đang cạn kiệt các lựa chọn.

Shenzhen PICEA đã mua một phần lớn khoản nợ của công ty từ một quỹ đầu tư Mỹ, tạo ra ảnh hưởng lớn đến tương lai của iRobot. Mặc dù vào năm 2023, iRobot đã có hy vọng khi Amazon tuyên bố kế hoạch mua lại công ty, tuy nhiên thương vụ cuối cùng đã không thành công do gặp phải rào cản pháp lý.

Giờ đây, iRobot đang bước vào một giai đoạn mới dưới quyền sở hữu mới. Việc nộp đơn phá sản là một lời nhắc nhở về việc ngay cả những thương hiệu công nghệ quen thuộc cũng có thể nhanh chóng mất đi vị thế của mình.

Tin liên quan

Robot hút bụi dần phổ biến trong gia đình Việt

Robot hút bụi dần phổ biến trong gia đình Việt

Sự tiện dụng và một thị trường cạnh tranh với các sản phẩm nhiều tính năng, mức giá hợp lý đang giúp robot hút bụi có mặt ngày càng nhiều trong các gia đình tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

robot iRobot phá sản thiết bị gia dụng Máy hút bụi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận