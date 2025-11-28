Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ giúp đồng bào miền Trung 500 triệu đồng
Video Thời sự

Thanh Đông - Thanh Hải
28/11/2025 14:23 GMT+7

Sáng 28.11, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã tiếp nhận biểu trưng số tiền 500 triệu đồng từ ông Nguyễn Tấn Hoành – Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ (VNSTEEL).

Theo đó, VNSTEEL sẽ đồng hành với Báo Thanh Niên tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà cho bà con miền Trung bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vửa qua. Kế hoạch cụ thể sẽ được các bên bàn bạc và tổ chức thực hiện sớm trong tuần sau.

- Ảnh 1.

Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ (VNSTEEL) trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ bà con miền Trung

Ảnh: Ngọc Dương

Ông Nguyễn Tấn Hoành – Tổng Giám đốc VNSTEEL cho biết thêm, sau đợt hỗ trợ này, khi bà con ngoài đó bắt tay vào xây dựng lại nhà thì VNSTEEL sẽ phối hợp với Báo Thanh Niên, chính quyền địa phương thực hiện việc trao tặng tôn cho bà con, giúp bà con lợp lại mái nhà.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên cho ông Nguyễn Tấn Hoành – Tổng Giám đốc VNSTEEL, đồng thời, thay lời cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gửi lời tri ân đến tập thể công nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ đã dành những tình cảm này cho bà con.


