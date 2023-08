Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm hơn 1.200 công nhân

Ngày 24.8, theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày, đóng tại Q.Bình Tân, TP.HCM) dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 1.221 người trong thời gian tới.



Đây là lần thứ 3 công ty này thông báo cắt giảm lao động. Cụ thể các đợt trước diễn ra vào tháng 2.2023 (cắt giảm hơn 2.300 công nhân lao động, mức hỗ trợ thôi việc cao nhất là 379 triệu đồng/lao động), tháng 5.2023 (giảm khoảng 5.700 người, mức hỗ trợ thôi việc cao nhất là 452 triệu đồng/lao động).

Như vậy kể từ đầu năm 2023 đến nay, kế hoạch cắt giảm nhân sự của công ty này hơn 9.000 người.

Hiện nay, tổng số lao động đang làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam này là 39.500 lao động.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tiếp tục cắt giảm hàng ngàn lao động

NHẬT THỊNH



Lý do được đề cập dẫn đến việc cắt giảm lao động hàng loạt, theo đơn vị này, là do sự sụt giảm đơn hàng. Cụ thể kể từ tháng 12.2022, công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất do số lượng đơn hàng với các đối tác ở thị trường châu Âu và thị trường Mỹ bị sụt giảm, người dân các nước cắt giảm chi tiêu.

Mặc dù đã nỗ lực đàm phán với các đối tác nhưng với tình hình kinh tế thế giới hiện còn nhiều khó khăn buộc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam phải tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam dự kiến họp với người lao động vào ngày 26.8 để giải thích các chế độ trợ cấp liên quan khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 17.9 với tổng số 1.221 người.

Về nguyên tắc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng người lao động, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam thực hiện thỏa thuận trên nguyên tắc người lao động tự nguyện, không ép buộc người lao động.

Các trường hợp công ty không đưa vào diện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng gồm các trường hợp đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi; các trường hợp khó khăn như hộ nghèo, lao động khuyết tật; các trường hợp trong cùng gia đình (vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em...); trừ trường hợp người lao động tự nguyện đưa ra đề nghị thỏa thuận với công ty.

Về chế độ hỗ trợ cho người lao động bị mất việc tương tự như các lần trước. Cụ thể, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc (gồm cả những năm người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1.1.2009 đến nay), cứ mỗi năm 0,8 tháng tiền lương (bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng).

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam được xem là công ty đông lao động nhất ở TP.HCM khi có thời điểm, công nhân của công ty này lên đến gần 100.000 người.