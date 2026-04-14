Công ty xi măng Pháp bị kết tội tài trợ khủng bố liên quan IS, al Qaeda ở Syria
Video Thế giới

Công ty xi măng Pháp bị kết tội tài trợ khủng bố liên quan IS, al Qaeda ở Syria

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
14/04/2026 15:18 GMT+7

Hôm 13.4, một tòa án ở Paris đã kết luận rằng công ty xi măng Lafarge thuộc tập đoàn Holcim phạm tội tài trợ khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu. Cụ thể, Lafarge đã trả hơn 6,5 triệu USD cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Nusra có liên hệ với al Qaeda.

Một tòa án ở Paris đã kết tội công ty xi măng Lafarge thuộc tập đoàn Holcim với cáo buộc rằng công ty con tại Syria của Lafarge đã tài trợ khủng bố.

Tòa án cũng cho biết Lafarge đã vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu để giữ cho một nhà máy hoạt động tại miền bắc Syria trong cuộc nội chiến ở nước này.

Công ty bị buộc phải nộp phạt 1,32 triệu USD, mức phạt tối đa có thể áp dụng.

Lafarge cho biết công ty thừa nhận các phán quyết của tòa án và quyết định này là một "cột mốc quan trọng" trong các hành động của công ty nhằm "giải quyết vấn đề tồn đọng này".

Đây là vụ án đầu tiên một công ty bị xét xử tại Pháp vì tội tài trợ khủng bố.

Các thẩm phán cho biết Lafarge đã trả hơn 6,5 triệu USD cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Nusra có liên hệ với al Qaeda từ năm 2013 đến tháng 9.2014.

Hôm 13.4, tòa án Paris tuyên bố đơn vị Lafarge của nhà sản xuất xi măng Holcim phạm tội tài trợ khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu

Cả hai đều bị Liên minh châu Âu (EU) liệt kê là các tổ chức khủng bố.

Chánh án Isabelle Prevost-Desprez cho biết các khoản thanh toán này đã giúp gia tăng sức mạnh cho các nhóm thánh chiến đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bổ chết người ở Syria và xa hơn nữa.

Bà cho biết thêm: "Các khoản thanh toán mang hình thức của một quan hệ đối tác thương mại thực sự với tổ chức Nhà nước Hồi giáo".

Bà Claire Tixeire là đồng giám đốc Trung tâm Châu Âu về Hiến pháp và Nhân quyền, một trong hai nhóm đã đệ đơn kiện:

"Đây là một cảnh báo mang tính bước ngoặt đối với toàn bộ cộng đồng các tập đoàn đa quốc gia được hưởng lợi từ các cuộc xung đột vũ trang trên khắp thế giới. Đó là lý do tại sao đây là một cảnh báo đáng kể như vậy, và chúng tôi hy vọng sẽ không còn quá nhiều chuyện kinh doanh như thường lệ sau phán quyết này".

Tòa án cho biết một số khoản thanh toán là để đảm bảo lối đi an toàn cho nhân viên đến nhà máy Jalabiya.

Những khoản khác là để mua nguyên liệu từ các mỏ đá nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Tám cựu nhân viên của Lafarge đã bị kết tội, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành Bruno Lafont, người bị kết án sáu năm tù.

Luật sư của ông cho biết sẽ kháng cáo.

Holcim chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

