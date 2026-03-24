Công viên Bãi Sau ngập cát biển: Cần khảo sát, nghiên cứu kỹ

Công viên Bãi Sau rộng gần 20 ha, kéo dài suốt 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau. Khi được đưa vào sử dụng, công viên thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, đi dạo.

Tuy nhiên, nơi này nhanh chóng rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi cát biển bay vào công viên dày đặc; nhất là đang trong mùa gió chướng nên khắp nơi ngập tràn cát biển.

Gom cát bay vào thảm cỏ trong công viên Bãi Sau để đổ lại ra biển Ảnh: Nguyễn Long

Phải nghiên cứu kỹ khí hậu, địa hình

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều công nhân của Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu dùng cào, cuốc xúc cát bay trong công viên để đổ ra lại biển. Cát từ bãi biển bay vào, phủ kín dọc chiều dài hơn 1 km của công viên Bãi Sau, che lấp lối đi, các điểm vui chơi công cộng. Nhiều thảm cỏ bị cát phủ kín, dày đặc.

Trước khi có dự án công viên Bãi Sau, khu vực này cũng có một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Khi đó còn bờ kè cũ khá cao nên trong mùa gió chướng cát cũng không bay vào sâu bên trong được.

Chính vì yếu tố này mà bạn đọc (BĐ) Đình Văn cảm thán đặt câu hỏi: "Chuyên gia ở đâu mà không nghiên cứu địa hình, khí hậu, môi trường?". BĐ Hiep Ha lý giải thêm: "Nơi đây ngày xưa là những đồi cát trải dài bảo vệ bờ biển nhưng vào mùa gió chướng là đường Thùy Vân ngập cát tới đầu gối. Không biết khi làm công viên đã khảo sát chuẩn địa hình hay chưa?".

BĐ Minh Quang cho biết: "Ngày xưa, có hàng cây phi lao chắn gió thổi cát vào. Giờ không còn nữa thì quanh năm đi dọn cát thôi".

BĐ Phuc1969 cũng đặt vấn đề: "Tại khi làm không tham khảo ý kiến của chuyên gia và người dân địa phương. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng này nên biết rõ cát bay tràn sâu vào phía trong đường đi là hiện tượng đặc trưng ở Bãi Sau vào những tháng có gió mùa đông bắc (gió chướng). Lẽ ra phải nghiên cứu kỹ trước để có phương án hạn chế, khắc phục".

Khắc phục cách nào?

Một lãnh đạo Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho biết từ mùa gió chướng cuối năm 2025 đã xuất hiện cát tràn vào công viên Bãi Sau vì nguyên nhân "cốt nền công viên Bãi Sau thấp, không có bờ kè cao để chắn cát. Vì vậy khi trời nắng, gió mạnh thổi là cát lại tràn vào công viên".

Giải pháp đưa ra để hạn chế cát bay vào công viên là công nhân dùng xe cuốc hằng ngày cào cát từ sát bờ kè đưa ra bãi biển và liên tục tưới nước lên bề mặt cát. Công ty còn giăng 1.000 m lưới lan, loại cao 0,7 m dọc công viên để chắn cát nhưng phương pháp này đến nay không ngăn được việc cát bay sâu vào công viên. "Mỗi ngày có khoảng 200 mét khối cát biển tràn vào công viên. Công nhân liên tục thu gom, xịt rửa nước nhưng vẫn không ngăn được tình trạng cát bay vào, làm mất mỹ quan", lãnh đạo công ty cho hay.

Từ thực trạng này, đa số BĐ Báo Thanh Niên nhìn nhận dự án mang lại cảnh quan đẹp, tạo thêm sân chơi, điểm du lịch lý tưởng cho người dân địa phương và du khách. Tuy nhiên, do thiếu nghiên cứu nên dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười hiện nay. Vì thế cần nhanh chóng tham khảo các chuyên gia và người dân địa phương để tìm ra giải pháp khắc phục, cả trước mắt lẫn căn cơ nhằm tránh lãng phí.

BĐ Nguyen Pha Sil nêu ý kiến: "Cát biển bay vào công viên Bãi Sau ở Vũng Tàu dày đặc. Hằng ngày công nhân phải xịt rửa, thu gom cả trăm mét khối cát trong công viên đổ lại xuống biển. Theo tôi, đơn vị thiết kế nên bỏ tiền túi ra làm lại bờ kè".

BĐ T.Khang cho biết mình sống tại địa phương và hiến kế: "Chiều nào tôi cũng đi để tập thể dục nên có ý kiến thế này. Xử lý bằng cách nâng cốt nền đường bê tông sát mép biển thêm 0,5 m. Làm thêm lan can tay vịn 2 bên đường cho an toàn. Trước đây có lẽ họ sợ nguy hiểm nên không làm cao mà không có tay vịn".

Bạn Tvvctra thì kiến nghị: "Chuyện đã lỡ, thôi thì khắc phục bằng cách trồng một dải cây phi lao bên ngoài để chống cát bay".