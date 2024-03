'Công viên kỷ Jura' sắp trở lại với dàn diễn viên mới

Theo tờ The Hollywood Reporter, nữ diễn viên 2 lần được đề cử giải Oscar có thể tiếp nối bạn diễn Chris Pratt đảm nhận vai chính trong phần mới nhất của loạt phim khủng long này. Pratt đã dẫn dắt Công viên kỷ Jura từ năm 2015 với 3 phần phim, trong đó phần cuối có sự trở lại của 2 minh tinh Sam Neill và Laura Dern.

Chris Pratt xuất hiện trong phần Dominion (2022) The Hollywood Reporter

Bộ phim mới sẽ do Gareth Edwards làm đạo diễn, người có tác phẩm gần đây nhất là The Creator (Kẻ kiến tạo) có sự tham gia của Ngô Thanh Vân. Edwards cũng từng cầm trịch Godzilla vào năm 2014 và Rogue One vào năm 2016. Kịch bản lần này được viết bởi David Koepp, người giữ vai trò tương tự ở phần phim gốc vào năm 1993.

Phần mới nhất này dự kiến sẽ tập trung vào dàn nhân vật hoàn toàn mới, ban đầu được chỉ đạo bởi đạo diễn David Leitch của phim Bullet Train, thế nhưng vì nhiều lý do không được tiết lộ, ông đã rời dự án vào tháng 2 năm nay.

Bộ phim đã được ấn định ra mắt vào mùa hè năm 2025 nên việc sản xuất dự kiến sẽ sớm bắt đầu. Những bộ phim khác dự kiến ra mắt trong mùa hè bao gồm Superman: Legacy và Mission: Impossible 8 phần 2.

Bộ phim lần này sẽ đưa Johansson trở lại với dòng phim nhượng quyền thương mại. Trước đó, cô từng thủ vai Black Widow trong một số bộ phim thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Tuy vậy, không giống như những diễn viên xuất thân từ đây, Johansson cũng có một sự nghiệp "hoành tráng" ở các bộ phim nghệ thuật.

Nữ diễn viên Scarlett Johansson The Hollywood Reporter

Cô đã giành được 2 đề cử Oscar cho Marriage Story và Jojo Rabbit. Trong năm qua, cô cũng thủ vai chính trong tác phẩm Asteroid City của Wes Anderson. Năm nay, Johansson cũng sẽ góp mặt trong một bộ phim kinh phí lớn của Apple, đóng cặp cùng Channing Tatum.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào năm 2025 sẽ là phần phim mới nhất trong loạt phim 30 năm tuổi, bắt đầu với Công viên kỷ Jura của Steven Spielberg năm 1993 dựa trên tiểu thuyết của Michael Crichton. Nó tạo ra phần tiếp theo The Lost World (1997) do Spielberg đạo diễn và Công viên kỷ Jura III (2001) do Joe Johnston cầm trịch.

Hãng phim Universal đã hồi sinh loạt phim này với Jurassic World vào năm 2015 có doanh thu 1,67 tỉ USD, sau đó là các phần Fallen Kingdom (2018) và Dominion (2022). Chris Pratt và Bryce Dallas Howard đóng chính trong bộ 3 phim gần đây nhất, do nhà làm phim Colin Trevorrow đạo diễn. Tổng cộng, tất cả các bộ phim kỷ Jura đã thu về tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới là hơn 6 tỉ USD.