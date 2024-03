Hậu Oscar, Emma Stone sẽ góp mặt trong phim giật gân mới của hãng A24

Đây là dự án mới nhất có sự tham gia của nữ diễn viên 2 lần nhận giải Oscar – Emma Stone từ vị đạo diễn có nhãn quan độc đáo Ari Aster, sau Beau Is Afraid do Joaquin Phoenix đóng chính gây nhiều phản ứng chia rẽ vào năm ngoái.

Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal và Austin Butler sẽ tham gia dự án này Variety

Aster cho biết mình đã lên ý tưởng cho Eddington từ sau khi phát hành bộ phim gây nhiều ám ảnh Hereditary vào năm 2018. Ông mô tả đây là một tác phẩm hài đen và thậm chí còn thấy như là dự án đầu tay của mình.

Aster sẽ vừa viết kịch bản vừa đạo diễn cho bộ phim này, đồng thời tham gia sản xuất cùng Lars Knudsen dưới thương hiệu Square Peg. Đây là sản phẩm thứ 6 trong việc kết hợp giữa Square Peg và A24, ngoài Hereditary, Midsommar, Beau Is Afraid của Aster, Dream Scenario của Kristoffer Borgli và Death of a Unicorne sắp tới với sự tham gia của "Wednesday" Jenna Ortega.

Trong đó, Dream Scenario đã đánh dấu sự ra mắt của nhà làm phim nổi tiếng người Na Uy Kristoffer Borgli trong một tác phẩm nói tiếng Anh. Bộ phim đã mang về cho nam diễn viên chính Nicolas Cage một đề cử Quả cầu vàng. Death of a Unicorne cũng đã bắt đầu ghi hình vào mùa hè năm ngoái nhưng chưa ấn định ngày phát hành chính thức.

Darius Khondji, nhà quay phim từng đoạt giải Oscar với Bardo của đạo diễn danh tiếng người Mexico - Alejandro González Iñárritu, được cho là sẽ tham gia vào dự án này, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên với Aster. Quá trình sản xuất bộ phim sẽ bắt đầu vào tuần này.

Chi tiết cốt truyện cho đến nay vẫn đang được giữ bí mật, nhưng tờ IndieWire cho biết nó sẽ theo chân một cảnh sát trưởng ở một thị trấn nhỏ tại New Mexico, người đang nỗ lực để vươn đến những nấc thang nghề nghiệp cao hơn, khám phá bi kịch xoay quanh một cặp vợ chồng "vô tình" đến thị trấn này vì hết xăng. Tuy được chào đón vô cùng nồng nhiệt vào ban ngày, nhưng đêm xuống thì cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu...

Aster lần đầu hợp tác với Phoenix qua bộ phim hài đen siêu thực Beau Is Afraid năm ngoái. Trước đó ông cũng có được danh tiếng khi chỉ đạo bộ phim kinh dị đình đám của Thụy Điển - Midsommar với sự tham gia của Florence Pugh, sau đó thì đột phá với Hereditary năm 2018 với sự góp mặt của Toni Collette. Ra mắt tại LHP Sundance, bộ phim nói trên đã thu về hơn 82 triệu USD, giữ kỷ lục là phim có doanh thu cao nhất của hãng A24 cho đến khi Everything Everywhere All at Once xuất hiện.

Joaquin Phoenix và Ari Aster trên phim trường Beau Is Afraid WJBF

Các diễn viên sẽ tham gia cùng Joaquin Phoenix đã được công bố trước đó gồm Pedro Pascal - người được đề cử giải Emmy và Quả Cầu Vàng cho The Last of Us, Emma Stone vừa giành được giải Oscar thứ 2 cho Poor Things, Austin Butler – người từng thủ vai Elvis Presley cũng như mới đây tham gia bom tấn Xứ cát: Phần II…

Beau Is Afraid năm ngoái là một thất bại của A24, khi tiêu tốn 35 triệu USD nhưng chỉ thu về 11,9 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Aster cũng thừa nhận bản thân thất vọng trước sự đón nhận lạnh lùng từ giới mộ điệu. Vì vậy, khán giả đang rất mong chờ vào sự trở lại hoành tráng của vị đạo diễn này trong một bộ phim "toàn sao" như Eddington.