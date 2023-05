Dương Tử Quỳnh xác nhận ‘Everything Everywhere All At Once’ không có phần tiếp theo

Sau một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài bốn thập kỷ, Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã trở thành diễn viên đoạt giải Oscar hai tháng trước với Everything Everywhere All At Once. Cô nói các nghệ sĩ châu Á đã bị phớt lờ quá lâu nhưng vẫn hy vọng vào tương lai.

Phát biểu trong buổi tọa đàm Kering Women in Motion tại LHP Cannes 2023, Dương Tử Quỳnh nhớ lại lần đầu tiên cô đến liên hoan phim danh giá này với Ngọa hổ tàng long hơn 20 năm trước.

Ngôi sao Dương Tử Quỳnh REUTERS

Dương Tử Quỳnh xác nhận rõ là Hollywood chưa sẵn sàng công nhận các diễn viên châu Á vào thời điểm đó. Bộ phim của Lý An là một thành công phòng vé, kiếm được hơn 200 triệu USD trên toàn thế giới và giành được 10 đề cử Oscar, bao gồm phim hay nhất, đạo diễn và kịch bản hay nhất. Nhưng không có diễn viên nào được đề cử.

"Có rất nhiều phim hay của châu Á, Trung Quốc ra mắt vào thời điểm Ngọa hổ tàng long ra rạp. Nhưng nếu bạn nhìn vào những bộ phim được đề cử tại LHP Cannes, đặc biệt là tại giải Oscar, họ sẽ đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim hay nhất, mọi thứ... nhưng rất hiếm khi các diễn viên châu Á nhận đề cử", Dương Tử Quỳnh nói thêm.

Cô tiếp tục: "Khi Ngọa hổ tàng long ra mắt, mọi người nói, "Không ai ở Mỹ xem bộ phim này vì họ không biết đọc phụ đề". Nhưng đoán xem? Người Mỹ biết đọc mà".

Crazy Rich Asians thành công toàn cầu vào năm 2018, Dương Tử Quỳnh cho biết các nhà điều hành Hollywood cuối cùng cũng chú ý. Nhưng nếu Crazy Rich Asians không mang lại lợi nhuận, cô nói, "Tôi sẽ không ngồi đây hôm nay".

Dương Tử Quỳnh nhận định về tiêu chuẩn trong ngành kinh doanh giải trí, nơi đàn ông được trao nhiều cơ hội hơn phụ nữ, ngay cả khi thất bại về tài chính.

"Có những bộ phim bom tấn chịu thua lỗ khủng khiếp, nhưng họ vẫn tiếp tục làm", nữ diễn viên cho biết. "Các hãng phim nghĩ rằng đó là vùng an toàn của họ: những bộ phim bom tấn kinh phí càng lớn, càng bạo lực, càng nhiều CGI sẽ làm chúng hay hơn. Nhưng sự thật không phải vậy. Đó là cách kể chuyện".

Dương Tử Quỳnh tiết lộ sẽ không có phần tiếp theo của Everything Everywhere All At Once trong cuộc trò chuyện với Variety tại LHP Cannes.

Dương Tử Quỳnh trong phim Everything Everywhere All At Once IMDb

"Điều tuyệt vời nhất đã xảy ra là tôi nhận được một kịch bản không miêu tả nhân vật là người Trung Quốc hay người trông giống người châu Á. Chúng tôi là diễn viên. Chúng tôi phải đóng những vai được giao và làm công việc của mình một cách tốt nhất có thể. Đối với tôi, đó là bước tiến lớn nhất", cô nói thêm.

Đối với giải Oscar, Dương Tử Quỳnh hy vọng sẽ tạo ra một con đường phía trước không chỉ để cô có thể thương lượng để được cát-xê cao hơn và có vai diễn tốt hơn, mà còn cho những người khác.

"Điều quan trọng nhất giải thưởng đã làm được là tạo ra niềm tự hào với người dân của chúng tôi", nữ diễn viên gốc Malaysia phát biểu đề cập đến khía cạnh làm nên lịch sử khi cô giành chiến thắng với tư cách là diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và là phụ nữ da màu thứ hai nhận giải này sau chiến thắng của Halle Berry vào năm 2002.

"Thành thật mà nói, ngày tôi giành chiến thắng Oscar, tôi đã nghe thấy tiếng reo vui đến từ một nơi nào đó trên thế giới. Điều này đã mở ra cánh cửa từng đóng lại sau lưng tôi… Giờ đây chúng ta phải thay đổi tư duy. Nếu tôi thành công, bạn cũng có thể thành công", Dương Tử Quỳnh nhìn nhận.