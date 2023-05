Ngôi sao Củng Lợi: 'Thành công của Dương Tử Quỳnh khích lệ các diễn viên châu Á'

"Kể từ khi bắt đầu dịch bệnh đến nay, thực tế ngành điện ảnh không còn sôi động như trước, vì vậy giải thưởng của cô ấy cũng là một sự khích lệ", Củng Lợi nói.

Củng Lợi trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 REUTERS

Dương Tử Quỳnh - người Malaysia - đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar và Quả cầu vàng năm ngoái nhờ vai diễn trong phim phiêu lưu đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once.

"Đó thực sự là một hành trình rất đặc biệt và là một hành trình rất dài. Chúc mừng cô ấy và tôi coi đó là sự khích lệ các bạn diễn châu Á bước ra thế giới", Củng Lợi nhìn nhận.

Củng Lợi là ngôi sao của các bộ phim Trung Quốc nổi tiếng REUTERS

Củng Lợi là ngôi sao của các bộ phim Trung Quốc nổi tiếng như Cao lương đỏ (1988), Bá vương biệt cơ (1993) trước khi được công nhận rộng rãi hơn qua các bộ phim Hollywood như Hồi ức của một Geisha (2005). Cô trở lại thảm đỏ LHP Cannes 2023 sau nhiều năm vắng mặt.

"Đầu tiên, mọi người thực sự phải ra khỏi nhà và ra nước ngoài để nhìn thế giới, rồi quay trở lại với công việc như trước đây", Củng Lợi từng dự LHP Cannes nhiều lần nói thêm. Cô là thành viên ban giám khảo Cành cọ vàng năm 1997.