Về Malaysia, Dương Tử Quỳnh hỗ trợ tài năng điện ảnh cho quê hương

Dương Tử Quỳnh trở về quê hương hôm 18.4 để chào người hâm mộ lần đầu tiên kể từ khi nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Dương Tử Quỳnh (60 tuổi) đoạt giải Oscar với vai diễn chủ tiệm giặt là người Mỹ gốc Hoa Evelyn Wang trong bộ phim hài kung fu khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once.

Ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh REUTERS

"Tôi biết có những nhà làm phim tuyệt vời đến từ Malaysia và trước hết, chúng ta phải tạo cơ hội cho họ. Chúng ta phải tạo ra các nền tảng để giới thiệu tài năng của họ. Vì vậy, tôi muốn hợp tác chặt chẽ với những người đứng đầu các hãng phim ở đây, những người có thể tạo ra sự thay đổi, những người có thể thúc đẩy con đường phía trước phát triển", Dương Tử Quỳnh nói trong một cuộc họp báo.

Dương Tử Quỳnh tại buổi họp báo ở Malaysia REUTERS

Mặc quần jeans rộng thùng thình và áo sơ mi trắng, Dương Tử Quỳnh tươi cười chụp ảnh với bức tượng Oscar trước tấm biển ghi "niềm tự hào của Malaysia".

Sau đó, Dương Tử Quỳnh đã bước đến chào đám đông người hâm mộ đang háo hức chụp ảnh cô nhân lần trở lại quê nhà trong khi nhân viên an ninh dựng rào chắn và dọn đường.

Dương Tử Quỳnh giữa vòng tay người hâm mộ REUTERS

Dương Tử Quỳnh đã có bước đột phá ở Hollywood với vai Bond Girl trong Tomorrow Never Dies năm 1997, đóng cùng Pierce Brosnan.

Cô cũng đã đóng vai chính trong Ngọa hổ tàng long (2000), Hồi ức của một Geisha (2005) và bộ phim hài lãng mạn năm 2018 Crazy Rich Asians.

"Tôi đã nghe thấy tiếng reo vui, hạnh phúc từ khắp nơi trên thế giới khi nhận giải Oscar ở Los Angeles. Cám ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tôi trên hành trình đó vì tôi cảm nhận được sự hỗ trợ của các bạn. Tôi cảm nhận được sức mạnh của các bạn, bởi vì đó là một hành trình khó khăn", Dương Tử Quỳnh nói với người hâm mộ khi nhớ lại lần chiến thắng này.