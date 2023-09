Yorgos Lanthimos và Emma Stone tái xuất với 'Poor Things'

Phim đánh dấu sự tái xuất màn bạc của "cặp bài trùng" đạo diễn - diễn viên Yorgos Lanthimos - Emma Stone sau lần hợp tác vô cùng thành công trong tác phẩm lấy đề tài cung đấu của hoàng gia Anh là The Favourite (2018, phim nhận 10 đề cử Oscar tại mùa giải năm 2019).

Emma Stone và Mark Ruffalo trong phim Poor Things Searchlight Pictures

Phim kể về cô gái Bella (Emma Stone đóng) được một nhà khoa học (Willem Dafoe) cứu sống từ cõi chết và sau đó, cô phiêu lưu trong đời sống tình ái và khám phá những giá trị cuộc đời. Báo The Independent nhận xét Poor Things tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong phong cách sáng tác của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos khi có thể so sánh với hai phim trước đó của ông là The Favourite và The Lobster (2015). Poor Things được nhào nặn ở khâu cốt truyện qua ngòi bút tài hoa của biên kịch Tony McNamara (trước đó chắp bút cho The Favourite), có những cảnh quay đặc tả vô cùng cá tính của Yorgos Lanthimos, đồng thời các nhà phê bình đánh giá rất cao diễn xuất của minh tinh Emma Stone trong phim từ thể chất đến tâm lý.

Phim được dự đoán sẽ là "ngựa chiến" sừng sỏ tại giải Oscar 2024. Poor Things có thể mang về giải Oscar tiếp theo cho Yorgos Lanthimos và Emma Stone (cô có thể nhận 2 đề cử ở hạng mục diễn xuất và phim khi cô đồng sản xuất tác phẩm).