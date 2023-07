Liên hoan phim Venice thu hút những tên tuổi hàng đầu Hollywood

Mặc dù nhiều ngôi sao sẽ bỏ lỡ sự kiện thảm đỏ mở màn truyền thống của Liên hoan phim (LHP) Venice nhưng giám đốc nghệ thuật của LHP - Alberto Barbera - cho biết sự kiện vẫn thu hút được hàng loạt bộ phim và nghệ sĩ hàng đầu.

Nữ đạo diễn Sofia Coppola REUTERS

Những bộ phim mới của các đạo diễn Bradley Cooper, Yorgos Lanthimos, David Fincher, Michael Mann, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Wes Anderson… sẽ ra mắt tại LHP Venice diễn ra từ ngày 30.8 đến 9.9.

LHP cũng gây tranh cãi bằng cách đề cao Woody Allen, Roman Polanski và Luc Besson - 3 đạo diễn dính bê bối #MeToo. Họ là những người đã bị nhiều nhân vật trong ngành điện ảnh "lạnh nhạt" trong thập kỷ qua. Cả ba nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại họ.

Barbera nói rằng bất chấp cuộc đình công của các diễn viên, chỉ có một phim được rút ra khỏi danh sách tranh giải dự kiến là Challengers do Luca Guadagnino đạo diễn và Zendaya đóng vai chính.

Bradley Cooper đạo diễn phim Maestro REUTERS

Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) kêu gọi đình công vào tháng này sau khi không đạt được thỏa thuận với các hãng phim về hợp đồng mới. Các thành viên của hiệp hội không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng bá nào cho phim của họ.

Barbera hy vọng các ngôi sao của dòng phim độc lập sẽ trực tiếp công bố tác phẩm của họ. "Vì vậy, chúng tôi hy vọng thảm đỏ không trống rỗng như một số người đã dự đoán", ông nói.

Trong số những bộ phim được háo hức chờ đợi nhất sẽ là Maestro của Netflix, kể về nhà soạn nhạc Leonard Bernstein, do Bradley Cooper đạo diễn kiêm diễn viên chính. Cooper là người đã mang tác phẩm đầu tay do chính mình đạo diễn A Star is Born đến LHP Venice 2018.

Hai bộ phim tiểu sử khác cũng sẽ gây sự chú ý là Priscilla của Sofia Coppola, dựa trên hồi ký của vợ Elvis Presley là Priscilla Presley. Phim có phần diễn xuất của Jacob Elordi (vai Elvis Presley), Cailee Spaeny (vai Priscilla Presley) và Ferrari do Michael Mann đạo diễn. Ferrari có sự tham gia của Adam Driver trong vai nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Ý Enzo Ferrari và Penelope Cruz trong vai vợ của ông.

Chỉ có 5 đạo diễn nữ góp mặt trong cuộc thi chính. Ava DuVernay làm nên lịch sử với tư cách là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh giải Sư tử vàng với bộ phim Origin, mổ xẻ nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Ava DuVernay làm nên lịch sử khi là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh giải Sư tử vàng với bộ phim Origin DEADLINE

Trong số những tác phẩm lớn khác có khả năng gây xôn xao dư luận là bộ phim hài-chính kịch khoa học viễn tưởng siêu thực Poor Things của Lanthimos, với sự tham gia của Emma Stone và Mark Ruffalo. Tuy nhiên cả hai sẽ không thể bước trên thảm đỏ vì cuộc đình công.

Luc Besson, được một nữ diễn viên xóa tội hiếp dâm vào tháng 6.2018, sẽ giới thiệu bộ phim mới nhất của ông là Dogman tranh giải Sư tử vàng.

Woody Allen trình chiếu phim nói tiếng Pháp Coup De Chance và Roman Polanski với The Palace. Tuy nhiên hai phim này không tham gia tranh giải.

Wes Anderson cũng không tranh giải Sư tử vàng, chỉ trình chiếu bộ phim hài dài 40 phút The Wonderful Story of Henry Sugar, có sự tham gia diễn xuất của Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel và Ben Kingsley.

Là LHP lâu đời nhất thế giới, được coi là bệ phóng cho các ứng cử viên Oscar khi mùa giải thưởng đến gần, LHP Venice giới thiệu các bộ phim từ 55 quốc gia, trong đó có 23 phim tranh giải Sư tử vàng danh giá.