'Oppenheimer' đại thắng với 7 tượng vàng Oscar

Danh sách chiến thắng giải Oscar 2024

Phim hay nhất: Oppenheimer

Phim quốc tế xuất sắc nhất: The Zone of Interest

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Thiếu niên và chim diệc

Phim tài liệu xuất sắc nhất: 20 Days in Mariupol

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emma Stone (Poor Things)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: American Fiction

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Anatomy of a Fall

Quay phim xuất sắc nhất: Oppenheimer

Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất: What Was I Made For? (Barbie)

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Poor Things

Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất: Poor Things

Dựng phim xuất sắc nhất: Oppenheimer

Nhạc nền xuất sắc nhất: Oppenheimer

Kỹ xảo xuất sắc nhất: Godzilla Minus One