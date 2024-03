Những ứng viên nặng ký cho giải Oscar lần thứ 96

Phim doanh thu "khủng" được đánh giá cao

Oppenheimer đã vượt lên các đối thủ cạnh tranh, nhiều khả năng trở thành một trong những phim đoạt Oscar nổi bật nhất kể từ khi Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) nhận 8 tượng vàng vào năm 2009.

Christopher Nolan (phải) chỉ đạo Cillian Murphy diễn xuất trong phim Oppenheimer IMDb

Bộ phim lịch sử về cha đẻ bom nguyên tử do Christopher Nolan đạo diễn thu đến 960 triệu USD phòng vé toàn cầu trong khi chi phí sản xuất chỉ 100 triệu USD. Trước đó Oppenheimer thắng 5 hạng mục tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2024, 8 hạng mục của Giải thưởng Hiệp hội Phê bình phim, 7 giải BAFTA, trong đó đều có giải Phim hay nhất.

Bộ phim hài khoa học viễn tưởng Poor Things của Yorgos Lanthimos dường như là thách thức lớn nhất đối với Oppenheimer. Poor Things nhận được 11 đề cử, trong đó có 2 đề cử dành cho Emma Stone với tư cách nhà sản xuất và nữ diễn viên chính. Dự đoán sẽ có cuộc cạnh tranh gay gắt ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc giữa Emma Stone và ngôi sao Lily Gladstone trong phim Killers of the Flower Moon do Martin Scorsese đạo diễn. Gladstone là người da đỏ đầu tiên được đề cử ở hạng mục này.

Trong khi đó Anatomy of a Fall của Justine Triet nhận 5 đề cử quan trọng, có cả Phim hay nhất. Đoạt Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2023, Anatomy of a Fall được đánh giá là "ngựa ô" của giải Oscar năm nay, nhưng khả năng vượt qua Oppenheimer là rất thấp. Tuy nhiên bộ phim chính kịch về đề tài xử án của Pháp là ứng cử viên nặng ký cho giải Kịch bản gốc xuất sắc, cùng với The Holdovers của Alexander Payne và Past Lives của Celine Song.

Emma Stone thủ vai Bella Baxter trong phim Poor Things IMDb

Càng gần đến ngày trao giải, The Zone of Interest của đạo diễn Jonathan Glazer càng được chú ý. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Martin Amis, được đánh giá nhiều khả năng gây bất ngờ lớn khi nhận 5 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Nội dung phim đề cập đến nạn diệt chủng người Do Thái với cách nhìn khác biệt. The Zone of Interest đoạt Giải thưởng lớn (Grand Prix) tại LHP Cannes 2023, thắng 3 giải BAFTA (gồm Phim hay nhất không nói tiếng Anh).

Paul Giamatti sẽ là đối thủ đáng gờm cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc sau khi đoạt Giải thưởng Hiệp hội Phê bình phim và Quả cầu vàng. Chỉ nhận một đề cử trước đó cho Cinderella Man (2005), Giamatti được đồng nghiệp tôn trọng và ủng hộ, giúp nam diễn viên gạo cội này có thể chiến thắng tại đêm trao giải Oscar ở Nhà hát Dolby, Los Angeles. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Cillian Murphy phim Oppenheimer và Bradley Cooper phim Maestro, khi họ đều thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời.

Nhà soạn nhạc John Williams CNN

Bradley Cooper tham gia lễ trao giải Oscar với tư cách là người được đề cử 12 lần, nhưng vẫn chưa giành được giải thưởng. Đây cũng là lần thứ hai anh nhận đề cử về diễn xuất qua phim Maestro. Trước đó anh từng nhận đề cử hạng mục này với A Star is Born.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc, theo nhiều dự đoán sẽ thuộc về Robert Downey Jr. (phim Oppenheimer), Robert De Niro (Killers of The Flower Moon), Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple).

Giải Đạo diễn xuất sắc, tượng vàng khó thoát khỏi tay Christopher Nolan với tác phẩm Oppenheimer. Tuy nhiên Justine Triet (Anatomy of A Fall), Yorgos Lanthimos (Poor Things) và Martin Scorsese (Killers of The Flower Moon) cũng có khả năng gây bất ngờ.

Những cú sốc Oscar

Điều gây sốc lớn nhất có lẽ là việc Greta Gerwig, đạo diễn bom tấn Barbie và ngôi sao Margot Robbie trong phim này không nhận đề cử Đạo diễn và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, Gerwig được đề cử hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Margot Robbie ở hạng mục Phim hay nhất với tư cách nhà sản xuất. Kịch bản của Barbie có vẻ sẽ mang lại cho Gerwig tượng vàng đầu tiên, nhưng với việc American Fiction giành được Giải thưởng Hiệp hội Phê bình phim và Oppenheimer, Poor Things nổi bật, điều đó có thể không thành hiện thực.

Cú sốc thứ hai là ngôi sao Leonardo DiCaprio trượt khỏi danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc dù thể hiện vai Ernest Burkhart đầy ấn tượng trong phim Killers of The Flower Moon.