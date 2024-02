'The Zone of Interest' được dự đoán thắng lớn tại Oscar 2024

Tạp chí The Hollywood Reporter vừa đăng tải bài dự đoán dài kết quả giải Oscar 2024. Danh sách đã điểm qua những cái tên cộm cán ở các hạng mục quan trọng. Năm nay, 2 phim nhận nhiều đề cử là Oppenheimer (đạo diễn: Christopher Nolan) với 13 đề cử và Poor Things (đạo diễn: Yorgos Lanthimos) với 11 đề cử.

Tờ này đã phỏng vấn một thành viên trong Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPASS - đơn vị tổ chức giải Oscar) thuộc nhánh bỏ phiếu cho phim ngắn và phim hoạt hình, và được tiết lộ nhiều thông tin.

Một cảnh thanh bình trong The Zone of Interest - bộ phim được giới phê bình tung hô và bàn tán không ngớt A24

Dự đoán trước "giờ G" cho biết nhiều khả năng phim nghệ thuật với kinh phí sản xuất không quá cao sẽ thắng lớn tại mùa giải, đáng chú ý nhất là 2 phim The Zone of Interest (đạo diễn: Jonathan Glazer) và Anatomy of a Fall (đạo diễn: Justine Triet).

Cả phim Anatomy of a Fall và The Zone of Interest đều nhận được những giải thưởng phim ảnh danh giá. Anatomy of a Fall thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2023 còn The Zone of Interest thắng Giải thưởng lớn (Grand Prix) cũng tại LHP này. Tuy vậy, tại đường đua Oscar 2024, The Zone of Interest được đánh giá là bộ phim đặc biệt, xuất sắc trong mùa giải. The Zone of Interest được dự đoán sẽ thắng giải Phim hay nhất.

The Zone of Interest chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Martin Amis, ra mắt năm 2014. 2 diễn viên người Đức Christian Friedel và Sandra Hüller vào vai một cặp vợ chồng sống yên bình cùng con cái họ và dự định sẽ dựng xây một "mái ấm trong mơ" cạnh trại diệt chủng Auschwitz của Đức Quốc xã. Đây được đánh giá là tác phẩm mang tính thách thức về mặt đạo đức cũng như là bộ phim phản ánh vô cùng chân thực về nạn diệt chủng người Do Thái năm xưa.

Trailer phim The Zone of Interest

Tài tử Robert Downey Jr. được dự đoán thắng giải về diễn xuất UNIVERSAL

Ngoài The Zone of Interest, phim Anatomy of a Fall được nhận xét là đối thủ của nhiều phim khác tại mùa giải. Ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc, Anatomy of a Fall được nhận xét rất có thể phải chen chân với tác phẩm Past Lives (đạo diễn: Celine Song) để giành tượng vàng Oscar LA PACTE

Ngoài hạng mục Phim hay nhất, The Zone of Interest còn được dự đoán sẽ đánh bại các đối thủ để nhận tượng vàng ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Điều đáng chú ý, diễn viên Đức Sandra Hüller, nữ chính trong cả 2 phim Anatomy of a Fall và The Zone of Interest, được dự đoán thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn tài tử Robert Downey Jr. (đóng trong phim Oppenheimer) được dự đoán sẽ thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Phim về cha đẻ bom nguyên tử Oppenheimer được dự đoán thắng giải quan trọng khác năm nay - Đạo diễn xuất sắc cho Christopher Nolan. Nhận xét trên tờ tạp chí này đánh giá Christopher Nolan đã làm ra một phim xuất sắc trong năm, và là tác phẩm đáng xem tiếp theo trong sự nghiệp của ông kể từ bom tấn The Dark Knight.

Nhìn chung, mùa giải năm nay gay cấn, vì các phim nhận đề cử đều chất lượng và hay. Lễ trao giải Oscar 2024 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Mỹ vào ngày 10.3.