Oppenheimer đoạt nhiều giải thưởng của hiệp hội diễn viên và nhà sản xuất

Hai giải thưởng trên củng cố cơ hội cho Oppenheimer đoạt tượng vàng Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra ngày 10.3 tới.



Cillian Murphy (bìa trái) cùng Emily Blunt và Robert Downey Jr. phát biểu tại lễ trao giải SAG AFP

Bộ phim về cuộc chạy đua chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên đã giành được 3 giải SAG: Dàn diễn viên phim điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc (Cillian Murphy), Nam diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc (Robert Downey Jr.).

Tại giải PGA, Oppenheimer tiếp tục nhận giải ở hạng mục Nhà sản xuất phim điện ảnh xuất sắc. Succession, The Bear, Spider-Man: Across the Spider-Verse lần lượt đoạt giải PGA hạng mục Nhà sản xuất phim truyền hình chính kịch/hài xuất sắc và Nhà sản xuất phim hoạt hình xuất sắc. Trước đó, Oppenheimer cũng đã giành được các giải thưởng Phim hay nhất tại Quả cầu vàng, Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh (BAFTA)…

Trong các giải thưởng khác của SAG, hạng mục Nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc thuộc về Lily Gladstone (phim Killers of the Flower Moon), Nữ diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc được trao cho Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers). Ở lĩnh vực phim truyền hình chính kịch và hài, hạng mục Dàn diễn viên phim xuất sắc lần lượt thuộc về ê kíp phim Succession và The Bear. Hạng mục Diễn viên chính/phụ xuất sắc phim truyền hình chính kịch/hài lần lượt thuộc về Pedro Pascal (The Last of Us), Elizabeth Debicki (The Crown), Jeremy Allen White và Ayo Edebiri (The Bear).

Ban tổ chức SAG cũng trao giải thành tựu trọn đời cho diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và nhà văn Barbra Streisand.