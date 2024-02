Diễn viên lồng tiếng vào top công việc bị trí tuệ nhân tạo đe dọa nghiêm trọng

Bài nghiên cứu có tựa đề Future Unscripted: The Impact of Generative Artificial Intelligence on Entertainment Industry Jobs (tạm dịch: Tương lai không xác định: Sự tác động của trí tuệ nhân tạo lên việc làm ở ngành công nghiệp giải trí), khảo sát 300 người đứng đầu trong ngành công nghiệp phim ảnh, cho thấy trí tuệ nhân tạo đang dần có sức ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với các công việc làm phim ở Hollywood.

Đoàn làm phim The Creator (đạo diễn: Gareth Edwards) trên phim trường. Đây là tác phẩm Hollywood mới nhất làm về sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo trong tương lai không xa 20TH CENTURY STUDIOS

Theo nghiên cứu, trong vòng 3 năm tới, có 204.000 vị trí công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng - theo hướng bị thay thế - ở Hollywood. Các công việc đang đứng đầu nguy cơ này có thể điểm qua như kỹ sư âm thanh, diễn viên lồng tiếng, họa sĩ lên ý tưởng, các vị trí liên quan đến kỹ xảo làm phim hay các vị trí nằm ở khâu hậu sản xuất.

Hồi tháng 11.2023, ông Jeffrey Katzenberg, cựu sáng lập công ty DreamWorks Animation, cho biết trí tuệ nhân tạo có thể thay thế đến 90% các công việc liên quan đến sản xuất phim hoạt hình.

Dự đoán về những công việc trong ngành làm phim bị trí tuệ nhân tạo làm ảnh hưởng có thể khác nhau song đa phần đều là những việc liên quan đến kỹ thuật, kỹ xảo hoặc các khâu hậu sản xuất, theo như nghiên cứu. Đến năm 2026, 118.500 công việc có thể sẽ "biến mất mãi mãi", và những công việc khác sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

"The Rock" Johnson lồng tiếng cho nhân vật trong phim hoạt hình Moana CHỤP MÀN HÌNH

Diễn viên lồng tiếng là công việc tưởng chừng như khó bị thay thế nhưng thực chất lại dễ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Đơn cử, phần mềm TrueSnyc hiện tại có thể tạo nên nhiều phiên bản chuyển động khác nhau của môi người để tạo nên hiệu ứng diễn viên có thể nói đa ngôn ngữ mà không cần đến diễn viên lồng tiếng đa ngôn ngữ ngoài đời thực.

Trí tuệ nhân tạo không chỉ tác động đến các công việc làm phim ở khâu hậu sản xuất mà còn ở cả khâu sản xuất, ví dụ như hóa trang, làm tóc. Những nhân viên hóa trang, làm tóc trẻ có thể mất việc vì hiện nay nhiều công ty đã chuyển sang làm nhân vật trẻ lại bằng các phần mềm công nghệ mà không cần đến bàn tay của con người, như cách mà ê-kíp phim Here (đạo diễn: Robert Zemeckis, diễn viên: Tom Hanks, Robin Wright) đã làm, dự kiến ra rạp Bắc Mỹ trong năm nay.

Sự ảnh hưởng trên diện rộng này không chỉ diễn ra ở ngành công nghiệp phim ảnh mà còn lấn sang cả ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Trong bối cảnh việc làm không mấy xán lạn đó ở Hollywood, vẫn còn một vấn đề khác cần phải có sự can dự của con người: trí tuệ nhân tạo và vấn đề bản quyền - "vũng lầy pháp lý" vốn làm dấy lên nhiều tranh cãi khác, đồng thời nhiều người cũng không muốn chạm vào.