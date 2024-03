Oscar 2024: ‘The Zone of Interest’ thắng giải, John Cena khỏa thân trên sân khấu

The Zone of Interest của đạo diễn Jonathan Glazer dựa trên cuốn tiểu thuyết của Martin Amis, truyền tải nỗi kinh hoàng của trại tử thần, trái ngược với cuộc sống tưởng chừng như bình thường của gia đình sĩ quan Đức.

Phim hoạt hình Nhật Bản The Boy and the Heron do Hayao Miyazaki đạo diễn kể câu chuyện giả tưởng về một cậu bé đau buồn vì người mẹ đã khuất của mình đoạt giải Oscar - Phim hoạt hình xuất sắc.

Da’Vine Joy Randolph nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc REUTERS

Giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc được trao cho bộ phim Nhật Godzilla Minus One. Poor Thing hiện nhân 3 giải: Thiết kế trang phục xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Trang điểm, làm tóc đẹp nhất.

American fiction thắng giải Kịch bản chuyển thể hay nhất. Tác phẩm của đạo diễn Pháp Justin Triet kể về nhân vật nữ Sandra minh oan trước tòa về cái chết của chồng mình, qua đó mở ra góc khuất hôn nhân. Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell trình diễn bài What Was I Made For? - ca khúc nhạc phim Barbie.

Robert Downey Jr giành chiến thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc REUTERS

Robert Downey Jr giành chiến thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Oppenheimer. Da'Vine Joy Randolph nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc qua phim The Holdovers.

John Cena khỏa thân trên sân khấu Oscar VARIETY

John Cena xuất hiện khỏa thân trên sân khấu Oscar khi trao giải Thiết kế trang phục đẹp nhất. John Cena bước lên sân khấu mà không mặc gì ngoài một chiếc phong bì lớn che kín vùng kín. Khán giả cười ồ lên vì anh không thể mở phong bì nên anh đã xuất hiện trở lại với chiếc áo choàng vàng khi công bố kết quả. Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vẫn đang diễn ra.