Công viên số 1 Lý Thái Tổ: 'Giọt nước' ký ức giữa lòng TP.HCM

Tượng đài Giọt nước, biểu tượng cho sự tri ân, của tình yêu thương và lòng trắc ẩn được đặt tại công viên số 1 Lý Thái Tổ Ảnh: Ngọc Dương

Ngày 12.2, TP.HCM chính thức khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, cùng không gian tưởng niệm nạn nhân Covid-19, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được triển khai theo chủ trương "chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng" của Thành ủy và UBND TP.HCM, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, mang ý nghĩa đặc biệt về không gian xanh và tưởng niệm giữa lòng đô thị.

Ở trung tâm công viên là quảng trường tròn rộng khoảng 1.800 m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất, biểu trưng cho ký ức đau thương của đại dịch Covid-19 và sự lan tỏa của tình yêu thương, sẻ chia. Hình ảnh này được cụ thể hóa bằng tượng đài Giọt nước cao 6 m, chu vi 13 m, chế tác bằng inox gương. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim, biểu tượng của tri ân và nhân ái. Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước.

Toàn cảnh khu vực quảng trường tròn, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống khi chạm mặt đất

Ảnh: Ngọc Dương

Điểm đáng chú ý của công trình là toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong khuôn viên được giữ gìn. Các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện; cùng với đó là khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, vườn tượng… tạo nên một tổ hợp không gian mở, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dân, từ thư giãn, chữa lành đến tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Người dân xúc động trước công trình ý nghĩa

Nhiều người dân bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tham quan công viên. Với họ, "giọt nước" ấy không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là giọt nước mắt của ký ức: nước mắt vì mất mát, vì biết ơn và cả niềm vui khi đã vượt qua những tháng ngày ngặt nghèo. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa giữ được mảng xanh với những cây cổ thụ, vừa tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng. Các ý kiến còn đề xuất nên nhân rộng mô hình những công trình công cộng như thế này để gia tăng thêm các không gian xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với giá trị văn hóa - lịch sử, giúp người dân có "điểm chạm ký ức", nuôi dưỡng sự gắn kết với thành phố giữa đời sống đô thị.

Nhiều người dân bày tỏ ủng hộ khi toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong khuôn viên được giữ lại, tạo thành mảng xanh lớn cho khu vực

Ảnh: Ngọc Dương

Một tài khoản để lại bình luận: "Rất ý nghĩa, giọt nước mắt do mất mát, đau thương. Giọt nước mắt mừng rỡ vì mình, gia đình và những người đã vượt qua. Giọt nước mắt vì biết ơn cho những người đã chung tay góp sức trong hoạn nạn như các cơ quan đoàn thể, y bác sĩ, tình nguyện viên... Giọt nước mắt vì xúc động trước sự đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn của dân tộc Việt Nam. Và thêm giọt nước mắt cho ý chí và nghị lực, cùng nhau chúng ta cùng vươn lên". Người xem khác bày tỏ: "Giọt nước mắt thay cho tất cả người dân, những người may mắn ở lại. Giọt nước ấy là giọt nước mắt của những ngày đau thương không thể nào quên. Mình cũng có người thân mất trong đại dịch, mình sẽ sắp xếp thời gian đến thăm công viên. Cám ơn TP.HCM đã thể hiện một nghĩa cử của những người đang sống với người đã ra đi trong dịch Covid-19".

"Xúc động với ý nghĩa của biểu tượng giọt nước, tôi luôn nhớ tới những tháng ngày TP.HCM trong đại dịch Covid-19, xin tri ân sự hy sinh thầm lặng của các bác sĩ, điều dưỡng, bộ đội, công an… và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn họ!", "Những công trình phục vụ công cộng như này rất đáng nhân rộng. Mấy hôm gần tết, dạo quanh TP.HCM thấy có thêm nhiều công viên, mảng xanh mát tuyệt vời", "Đẹp quá mọi người ơi. Đơn giản mà rất nhân văn và ý nghĩa", "Hay quá! Mọi lần trước đây khi đi ngang khu đất này cảm thấy có gì đó khó tả, bây giờ thấy công viên quá đẹp, khu tưởng niệm cũng ý nghĩa. Mong công trình này được bảo tồn, duy trì các hoạt động để nó là điểm đến tưởng nhớ của người dân thành phố...", nhiều người xem khác chia sẻ.

Vào ban đêm, 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng tạo nên không gian tĩnh lặng, trang nghiêm, nơi tưởng niệm những con người đã không may mắn trong đại dịch

Ảnh: Ngọc Dương

Bên cạnh sự ủng hộ, việc đặt không gian tưởng niệm trong một công viên sinh hoạt cộng đồng cũng xuất hiện những ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng cần tính toán hài hòa để vừa giữ được tính trang nghiêm của khu tưởng niệm, vừa mang lại cảm giác an yên, thoải mái cho người dân khi tìm đến để sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, việc kết hợp hệ thống nhạc nước và ánh sáng trình diễn tại khu vực tưởng niệm khiến một số người băn khoăn. Họ cho rằng yếu tố trình diễn sôi động có thể tạo ra sự tương phản với tinh thần tưởng niệm vốn cần sự tĩnh lặng. Bên cạnh đó, câu chuyện vận hành, duy tu, bảo trì công trình theo thời gian cũng được nhiều người nhắc đến, nhằm bảo đảm giá trị bền vững cho một không gian mang nhiều ý nghĩa ký ức của thành phố.