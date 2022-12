Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình vui Tết Nguyên đán 2023 cho hơn 5.000 hộ công nhân

Chiều 19.12, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM tổ chức buổi khảo sát phục vụ chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 1.2023, chủ đề “Xuân Quý Mão 2023: An vui - Nghĩa tình” tại Công viên văn hóa Đầm Sen (P.5, Q.11). Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chủ trì buổi làm việc.

Phục hồi các hoạt động sau đại dịch Covid-19

Để chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công viên văn hóa Đầm Sen dự kiến tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Bá, Giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen, cho biết công viên sẽ tổ chức phục vụ các chương trình vui tết đón xuân trong 8 ngày, từ ngày 22.1 đến hết ngày 29.1.2023 (tức từ mùng 1 đến hết mùng 8 Tết Nguyên đán 2023).

Theo ông Bá, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ sẽ được xây dựng phù hợp với nhiều độ tuổi. Dịp tết, công viên có thể đáp ứng được 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi ngày. Hiện nay, công viên cũng đang hợp tác với các đối tác lớn trong cung ứng các dịch vụ về thực phẩm, nước giải khát… Ngoài ra, các vấn đề về an toàn an ninh, phòng chống cháy nổ, cơ sở vật chất được đảm bảo và kiểm tra thường xuyên, có đội ngũ y tế phục vụ tại chỗ. Các trò chơi đưa vào hoạt động được kiểm định, đảm bảo an toàn, có đội ngũ bảo vệ và hệ thống camera hỗ trợ. Công viên cũng phối hợp chặt chẽ với công an phường, lãnh đạo quận để đảm bảo cho người dân có không gian vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh.

Nhiều ưu đãi

Trong các hoạt động vui chơi giải trí, Công viên văn hóa Đầm Sen phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình “Vui tết cùng công nhân thành phố”, chăm lo cho hơn 5.000 hộ gia đình công nhân được vui chơi giải trí trọn gói trong dịp Tết Quý Mão 2023, từ ngày 27 âm lịch đến hết tháng giêng âm lịch.

Cụ thể, hơn 5.000 hộ gia đình lao động sẽ được ưu đãi với giá vé 500.000 đồng cho 4 người, tương đương với 20.000 lượt khách. Đây là những gia đình công nhân tiêu biểu lao động tốt, gặp khó khăn trong cuộc sống, danh sách do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổng hợp, cung cấp.





Các du khách khi mua một vé trọn gói trực tiếp tại cổng chính sẽ được tặng voucher sử dụng dịch vụ ẩm thực hoặc lưu niệm trị giá 20.000 đồng.

Ngoài ra, du khách được tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, giá trị.

Ông Cao Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao các bước chuẩn bị cho hoạt động vui chơi giải trí ở Công viên văn hóa Đầm Sen phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023; đồng thời giao ban lãnh đạo của công viên phối hợp cùng các sở ngành nghiên cứu thêm các hoạt động mới để các du khách, đặc biệt là giới trẻ có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn, đặc biệt chú trọng đến các gia đình khó khăn, trẻ mồ côi và các công nhân không có điều kiện về quê đón tết.

“Cần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bà con, đối tượng nào có thể miễn phí vé thì nên miễn phí. Trên hết, cần đảm bảo các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa dân tộc”, ông Bình nói.