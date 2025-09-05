Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Co.opmart tặng hơn 10.000 hộp sữa cho học sinh dịp khai giảng năm học mới

Quang Thuần
Quang Thuần
05/09/2025 10:17 GMT+7

Tất cả siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức chương trình tặng sữa miễn phí cho 80 học sinh đầu tiên ghé siêu thị cùng ba mẹ để tham quan, mua sắm trong ngày khai giảng.

Co.opmart tặng hơn 10.000 hộp sữa cho học sinh dịp khai giảng năm học mới- Ảnh 1.

Các siêu thị Co.opmart tung khuyến mãi lớn trong tháng 9

ẢNH: NVCC

Tiếp nối chuỗi hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực của chương trình "Tự hào Siêu thị Việt", Saigon Co.op triển khai chương trình tặng hơn 10.000 hộp sữa Dutch Lady miễn phí dành cho học sinh nhân ngày tựu trường 5.9.2025. Đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm sức khỏe và niềm vui cho các em khi bước vào năm học mới.

Cụ thể, vào ngày 5.9, tất cả siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức chương trình tặng sữa miễn phí cho 80 học sinh đầu tiên ghé siêu thị cùng ba mẹ để tham quan, mua sắm. Mỗi em sẽ nhận được 1 hộp sữa Dutch Lady 180ml. Ngoài giá trị dinh dưỡng, chương trình còn mang đến không gian trải nghiệm thân thiện với hoạt động check-in cùng sản phẩm Dutch Lady, góp phần mang đến cho các em ngày tựu trường tràn đầy năng lượng và yêu thương.

Song song với hoạt động tặng quà tựu trường, Saigon Co.op phối hợp cùng Unilever triển khai hoạt động trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS. Ngoài ra, nhằm khuyến khích sự sáng tạo, phát huy tài năng hội họa ở các em thiếu nhi đồng thời hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Saigon Co.op tổ chức cuộc thi vẽ với chủ đề "Cùng Co.opmart lớn lên". Chương trình được tổ chức từ 27.8 - 17.9, trao tặng hàng chục suất học bổng tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng cho các em học sinh vẽ tranh về chủ đề tôn vinh giá trị và văn hóa Việt, tôn vinh hàng Việt, tình yêu và ước mơ xây dựng quê hương đất nước. 

Ngoài các hoạt động xã hội, Saigon Co.op tiếp tục chuỗi khuyến mãi kích cầu lớn nhất trong năm bằng tuần 2 của chương trình "Tự hào Siêu thị Việt" với nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng phiếu mua hàng, ưu đãi thành viên...

