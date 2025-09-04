Khốc liệt cạnh tranh giao hàng, thêm một doanh nghiệp tuyên bố dừng cuộc chơi

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam gần 10 năm nhưng Ninja Van buộc phải tuyên bố dừng cuộc chơi vì cạnh tranh quá khốc liệt ẢNH: NJV

Tối 3.9, nhiều người hết sức bất ngờ khi nhận được email thông báo từ đơn vị vận chuyển Ninja Van với nội dung chuẩn bị cho một cuộc rời bỏ thị trường. Cụ thể, Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam) sẽ tiến hành dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ giao nhận nhanh. Quyết định này được đưa ra bởi Ban quản lý và chủ sở hữu công ty, nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của hệ thống, nhằm tái phân bổ nguồn lực để tập trung phát triển mô hình dịch vụ logistics mới trong tương lai.

Ninja Van cũng thông báo lộ trình chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30.9.2025. Theo đó, kể từ ngày 3.9, Ninja Van sẽ hạn chế tiếp nhận đơn hàng mới. Các đơn hàng hiện tại trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất chậm nhất vào ngày 26.9.2025. Các đơn hàng không thể giao thành công sẽ được hoàn trả cho người gửi trước ngày 30.9.2025. Các kênh chăm sóc khách hàng và tiếp nhận khiếu nại sẽ hoạt động bình thường cho đến hết ngày 30.9, khi doanh nghiệp này chính thức kết thúc kinh doanh.

Cùng thời điểm, trên website chính thức của doanh nghiệp này cũng thông báo khẳng định kế hoạch dừng hoạt động dịch vụ giao hàng nhanh của mình. Theo đó, Ninja Van khuyến nghị khách hàng không tạo thêm đơn hàng mới sau thời điểm 3.9.

Ninja Van khuyến cáo khách hàng không tạo đơn hàng mới từ ngày 3.9.2025 ẢNH: NJV

Được thành lập từ năm 2014, Ninja Van do 3 cổ đông sáng lập là Lai Chang Wen, Boxian Tan và Shaun Chong, khởi đầu chỉ bằng một chiếc xe van cũ kỹ với mục tiêu ban đầu là để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa thời trang mà các nhà sáng lập đang vận hành. Không lâu sau đó, Ninjavan đã phát triển vượt bậc, vươn xa ra khỏi đất nước, có mặt ở khắp khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan, trở thành một trong những nhà vận chuyển hàng đầu trong khu vực. Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016, Ninja Van đã có hơn 4.000 trung tâm và điểm giao nhận trên các quốc gia trong khu vực, xử lý trên 2 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Khi nhận được thông báo ngừng hoạt động của Ninja Van, nhiều chủ shop online cho tỏ ra khá bất ngờ và tiếc nuối, tuy nhiên, đa số cho rằng dịch vụ của hãng chuyển phát nhanh này gần đây đang đi xuống, thời gian xử lý các đơn hàng khá lâu trong khi các điểm nhận hàng chưa đáp ứng được yêu cầu của khách.

Các chính sách vĩ mô thay đổi cũng khiến cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển phải tìm hướng đi khác ẢNH: NJV

Một chuyên gia trong lĩnh vực logistics phân tích: Hiện nay, các sàn thương mại điện tử lớn nhất như Shopee, TikTok đều có các đơn vị giao nhận do chính mình sở hữu hoặc liên kết. Thời gian giao hàng nhanh chính là tiêu chuẩn cạnh tranh giữa các đơn vị vận chuyển. Đối tác lớn nhất của Ninja Van trước đây là sàn Lazada nhưng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các sàn, Lazada cũng dần hụt hơi và thị phần tại Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp, làm ảnh hưởng đến các đối tác liên kết.

"Bên cạnh đó là chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện trong thời gian tới tại các đô thị lớn, trước hết là áp dụng cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, logistics. Có thể những khó khăn trong việc cạnh tranh thị phần, tìm kiếm khách hàng và chính sách vĩ mô đang thay đổi là những nguyên nhân khiến cho những nhà vận chuyển yếu thế không thể bám trụ được và đành phải từ bỏ cuộc đua", vị chuyên gia này cho biết.

Theo dự báo của nhiều chủ shop kinh doanh, trong thời gian tới có lẽ sẽ có thêm những cái tên cũng sẽ rời khỏi cuộc đua ở lĩnh vực giao nhận hàng hóa khi mà sức ép cạnh tranh lớn dần, người tiêu dùng có quá nhiều sự lựa chọn trong khi các ông lớn ra sức chạy đua công nghệ.



