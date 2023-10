Co.opmart và Co.opXtra tung 'mưa' khuyến mãi tri ân một nửa thế giới

"Cùng nàng tỏa sắc"

Hàng ngàn sản phẩm như sữa tắm, dầu gội… được thiết kế thành các hộp quà đáng yêu để mọi người đều có thể nhanh chóng, dễ dàng tặng cho các chị em phụ nữ thân yêu của mình dịp 20.10.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc Marketing - với mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm của chị em phụ nữ và khách hàng của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op thêm thú vị, thoải mái và đầy niềm vui, Saigon Co.op triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi và các hoạt động tôn vinh phái đẹp nhằm hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. "Chúng tôi đảm bảo khách hàng nữ khi đến mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife… luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. những ưu đãi lớn cũng như tiết kiệm chi phí mua sắm tối đa", ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Đặc biệt, chương trình "Cùng nàng tỏa sắc" áp dụng cho các sản phẩm hóa phẩm, đồ dùng và hàng nhãn riêng Co.op nhân dịp này. Nổi bật là các hộp quà sữa tắm, dầu gội, dầu xả đến từ các thương hiệu hàng đầu VN về hóa mỹ phẩm như Double Rich, Gervenne, Enchanteur, Fresh Organic… được thiết kế xinh xắn, đẹp mắt và mức giá hợp lý. Những hộp quà này khá tiện lợi để phái mạnh thoải mái trút hầu bao dành tặng đến một nửa thế giới yêu thương. Đó là hộp quà Double Rich (2 sữa tắm 200g) chỉ với 89.900 đồng/hộp; hộp quà Double Rich sữa tắm 550g các loại chỉ với 102.500 đồng/hộp và khi mua số lượng nhiều từ 2 hộp trở lên sẽ kèm quà tặng hấp dẫn tương ứng; hộp quà dầu gội Enchanteur Charming (dầu gội 180ml và sữa tắm 180ml) chỉ với 125.000 đồng/hộp; hộp quà Gervenne sữa tắm các loại 450g chỉ với 59.900 đồng/hộp; sữa tắm Lux quyến rũ 540-570g chỉ với 115.000 đồng/chai tặng 1 combo bình và thố khi mua 4 chai; sữa tắm Co.op Select hương vani Vitamin E 1.2L chỉ với 101.000 đồng/chai tặng chai sữa tắm cùng loại 670ml…

Đa dạng hộp quà xinh xắn và giá cả phù hợp cho các đấng mày râu làm quà tặng 1 một nửa yêu thương Ảnh: Saigon Co.op

Ngoài ra, bộ chén sứ Khang Minh 6 cái với các họa tiết xinh xắn giảm 50% còn 89.900 đồng/bộ; bộ dụng cụ gọt rau củ quả đa năng Lock&Lock chỉ với 586.000 đồng/bộ tặng 1 dụng cụ mài dao Lock&Lock trị giá 197.000 đồng. Thêm vào đó, các loại đầm kiểu nữ, áo kiểu, đồ bộ, quần các loại, áo khoác của các thương hiệu TK Fashion, Co.op Select, Paltal, Hqlens… cũng có mức giảm giá lên đến 30%.

Cộng thêm siêu ưu đãi trong tháng 10

Đồng thời, các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra cũng có chương trình "Siêu ưu đãi (áp dụng vào các ngày 13, 14, 15.10 và 20, 21, 22.10). Khách hàng có hóa đơn mua hàng trên 300.000 đồng sẽ được mua các sản phẩm với giá giảm lên đến 45% gồm nước rửa chén Lix trà xanh 3,6kg còn 55.000 đồng/chai, sữa tắm dê D&E White care 1.2L còn 45.000 đồng/chai, nước giặt Lix đậm đặc 3,6kg còn 97.000 đồng/chai, bộ nước lau sàn Co.op Select bạc hà còn 84.900 đồng/bộ, bột giặt Co.op Select hương hoa 9kg-New còn 190.000 đồng/bịch, gạo thơm ST25 lúa tôm Co.op Finest 5kg còn 139.000 đồng/túi…



Các đấng mày râu rục rịch chuẩn bị mua quà từ sớm cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp tới Ảnh: Saigon Co.op

Hay chương trình "Ưu đãi nhân đôi tặng nàng" cũng áp dụng duy nhất ngày 20.10 cho tất cả chủ thẻ khách hàng thành viên các cấp độ là nữ khi mua hàng với hóa đơn trên 300.000 đồng sẽ được nhân đôi số điểm. Song song đó, các chương trình khuyến mãi đang áp dụng trên website mua sắm trực tuyến https://cooponline.vn/ gồm "Hot deal tặng nàng" giảm giá "sốc" cho 5 ngành hàng tươi sống, công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc áp dụng từ 15 - 20.10; mini game "Gửi lời yêu thương" khách hàng có cơ hội trúng các E-voucher trị giá 30.000 đồng và 50.000 đồng; cuộc thi viết với chủ đề "Proud of you - Tự hào về bạn" trên fanpage "Co.opmart - Bạn của mọi nhà" khách hàng viết về người phụ nữ yêu thương của mình với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn là 5 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho 5 bài viết hay nhất.