Copilot bổ sung năng lực hỗ trợ người dùng Windows

Bản cập nhật mới của Copilot hiện có mặt cho tất cả thành viên kênh Insider thông qua Microsoft Store, mang đến nhiều tính năng mới nhằm nâng cao năng suất cho người dùng.

Cụ thể, phiên bản cập nhật (1.25095.161.0) của ứng dụng Copilot trên Windows đã được bổ sung tính năng Connections, cho phép Copilot kết nối với tài khoản Google và Microsoft của người dùng, giúp tìm kiếm tệp và tạo tài liệu một cách dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa Copilot không chỉ đơn thuần là một chatbot AI mà đang dần trở thành một ứng dụng hỗ trợ năng suất thực sự.

Người dùng Windows hưởng lợi từ cải tiến mới của Copilot ẢNH: MICROSOFT

Microsoft biến Copilot thành trung tâm điều khiển cuộc sống số

Giờ đây, Copilot có khả năng kết nối với các dịch vụ như Gmail, Google Calendar, Google Drive, Docs, OneDrive và Outlook. Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về email, tệp, ảnh cũng như video và Copilot sẽ truy xuất thông tin liên quan từ tài khoản của họ. Công cụ này cũng có thể tìm kiếm ID email của các liên hệ, lấy thông tin từ ghi chú và tìm kiếm tất cả ghi chú liên quan đến một dự án cụ thể, điều này đặc biệt hữu ích cho những ai có hàng trăm ghi chú.

Ngoài ra, người dùng có thể yêu cầu Copilot tìm kiếm giá trị hóa đơn gần đây hoặc trích xuất hình ảnh từ kỳ nghỉ. Copilot cũng hỗ trợ tạo tệp dựa trên tìm kiếm và giúp tinh chỉnh nội dung trong các tệp Excel, PowerPoint và Word.

Demo thay đổi cài đặt Windows 11 bằng Copilot của Dell

Những tính năng mới này hứa hẹn sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và dễ dàng điều hướng qua lượng dữ liệu khổng lồ mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng và tài khoản. Tuy nhiên, sự tích hợp sâu của Copilot vào Windows cũng đặt ra những lo ngại về quyền riêng tư cho một số người dùng.

Với những cải tiến trên, Copilot đang khiến người dùng phân vân trong việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Mặc dù AI có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng việc truy cập vào nhiều thông tin cá nhân cũng khiến họ cảm thấy lo ngại. Nhiều người vẫn thích thực hiện công việc theo cách của riêng mình và tự hỏi liệu Microsoft và các công ty khác có thể đẩy mạnh AI đến mức khiến họ không còn lựa chọn nào khác hay không.