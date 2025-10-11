Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft mở bán mẫu giày hoài niệm Windows XP

Kiến Văn
Kiến Văn
11/10/2025 10:27 GMT+7

Nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập, Microsoft đã ra mắt mẫu giày Microsoft Limited Edition Crocs giúp hoài niệm về Windows XP.

Thiết kế của đôi giày Microsoft Limited Edition Crocs gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của Windows XP, với hình nền Bliss huyền thoại cùng các biểu tượng quen thuộc như Internet Explorer và Recycle Bin.

Microsoft bán giày Windows XP khiến dân mạng 'hoài niệm đến bật cười' - Ảnh 1.

Giày Crocs in hình Windows XP mà Microsoft vừa mở bán ra thị trường

ẢNH: NEOWIN

Ban đầu, đây chỉ là phần thưởng trong chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên, báo cáo từ The Verge cho biết, Microsoft hiện đã mở bán rộng rãi bộ sản phẩm này trên cửa hàng trực tuyến của mình với giá 79,95 USD.

Bộ sản phẩm "Microsoft Limited Edition Crocs Pack" được bán bao gồm đôi Crocs chủ đề Windows XP, một túi đựng đồ sưu tầm in hình Bliss và sáu Jibbitz (phụ kiện cài giày) theo chủ đề Microsoft. 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm của Microsoft

Được biết, sản phẩm này trước đây chỉ được phát hành nội bộ cho nhân viên Microsoft, sau đó bán giới hạn qua Instagram. Đợt mở bán mới cho phép bất kỳ ai cũng có thể sở hữu "món đồ hoài niệm" này, miễn là họ sẵn sàng chi gần 80 USD.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Microsoft còn tổ chức nhiều hoạt động khác như sự kiện "Copilot 50 Years", ra mắt Surface Laptop phiên bản đặc biệt và cập nhật giao diện động cho Xbox. Giới quan sát dự đoán công ty có thể còn một số bất ngờ khác trong thời gian tới.

Được thành lập ngày 4.4.1975 bởi hai nhà sáng lập Bill Gates và Paul Allen, Microsoft là tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Redmond, bang Washington (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh phần mềm, cùng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
