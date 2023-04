Covid-19 tăng liên tục, Bộ Y tế yêu cầu khẩn giám sát biến thể mới của SARS-CoV-2

Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

Theo Bộ Y tế, từ ngày 5 - 11.4, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc Covid-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới). Số ca nhập viện có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1 - 2 ca nặng mỗi ngày.

Số ca mắc Covid-19 mới liên tục tăng từ đầu tháng 4 BỘ Y TẾ

Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus các biến thể mới trong tương lai.

Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do Covid-19 đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này.

Trong nước, trước diễn biến dịch Covid-19 có xu hướng tăng liên tục trong các ngày gần đây, Bộ Y tế đã có Công văn khẩn số 2116/BYT-DP ngày 12.4, đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyệt đối không được chủ quan và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17.3.2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 của Bộ Y tế.

Giám sát ca bệnh do biến chủng mới

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành thúc đẩy tiêm vắc xin phòng Covid-19, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.

Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của SARS-CoV-2.

Tổ chức đánh giá cấp độ dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị; chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị.

Tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, trong nước đã ghi nhận các biến thể phụ như: BA.1, BA.2, BA.4, BA.5, BA. 2.12.1, BA.2.74, BA.2.75, XBB, trong đó có các biến thể được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh. Khi số mắc tăng cao, sẽ làm gia tăng các ca bệnh nặng phải nhập viện.