Thúc đẩy minh bạch, truy xuất nguồn gốc chuỗi chăn nuôi

Ngày 17.11, tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Lễ công bố sáng kiến Đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT) do Việt Nam khởi xướng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

P-CRAFT hướng đến kết nối người sản xuất và doanh nghiệp với thị trường, công nghệ và nguồn lực tài chính, thúc đẩy các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tham gia với tư cách thành viên sáng lập.

Toàn cảnh Lễ công bố P-CRAFT - sáng kiến Đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm do Việt Nam khởi xướng ẢNH: GIA HUY

Sáng kiến tập trung vào ba trụ cột: nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trong chuỗi giá trị; hỗ trợ hệ thống sản xuất phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động tài chính và đầu tư cho chuyển đổi.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, minh bạch thông tin, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc là những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là hướng đi được C.P. Việt Nam triển khai thông qua mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, kết nối từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại đến chế biến thực phẩm.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, doanh nghiệp này đã ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản lý dữ liệu trong từng công đoạn sản xuất. Tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, chất lượng nguyên liệu đầu vào được kiểm soát; các công đoạn cân định lượng, phối trộn và ghi nhận dữ liệu được thực hiện bằng hệ thống máy tính. Thành phẩm được kiểm tra chất lượng, quản lý theo lô và lưu mẫu để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Ông Pawalit Ua-amornwanit - Tổng giám đốc C.P. Việt Nam (thứ ba từ trái sang), ông Nguyễn Tuấn Quang - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (thứ năm từ trái sang) cùng Ban Lãnh đạo C.P. Việt Nam và các đại biểu tại Lễ công bố sáng kiến P-CRAFT ẢNH: C.P VIỆT NAM

Trong chăn nuôi, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ chuồng kín, thiết bị tự động hóa và giải pháp kiểm soát môi trường, kết hợp quy trình an toàn sinh học. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản lý sản xuất cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Ở khâu chế biến thực phẩm, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và quản lý thông tin phục vụ kiểm tra, giám sát sản phẩm. Việc kết nối các công đoạn trong mô hình Feed - Farm - Food góp phần tăng khả năng kiểm chứng chất lượng và tính minh bạch của chuỗi sản xuất.

Chuyển đổi xanh, giảm phát thải trong sản xuất chăn nuôi

Bên cạnh minh bạch chuỗi cung ứng, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên là những yêu cầu ngày càng quan trọng đối với ngành chăn nuôi. C.P. Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, thông qua chuyển đổi năng lượng, quản lý chất thải và thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Từ năm 2021, doanh nghiệp chuyển đổi nhiên liệu lò hơi từ than sang sinh khối. Đến năm 2025, tổng công suất điện mặt trời áp mái tại các nhà máy và trang trại đạt khoảng 51 MWp, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% tổng năng lượng tiêu thụ. Doanh nghiệp cũng ứng dụng nền tảng SAP Net Zero Intelligence Platform để quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính, xác định nguồn phát thải và xây dựng giải pháp giảm phát thải.

Điện mặt trời được lắp đặt tại nhiều nhà máy và trang trại của C.P. Việt Nam ẢNH: C.P VIỆT NAM

C.P Việt Nam cho hay, mô hình Green Farm chú trọng phát triển mảng xanh và tái sử dụng nước sau xử lý cho những mục đích phù hợp. Chẳng hạn, năm 2025, các trang trại heo được trang bị máy phát điện đã thu hồi hơn 1,2 triệu m³ khí biogas từ quá trình xử lý chất thải, tạo ra 744.853 kWh điện phục vụ vận hành trang trại. Cùng với đó, việc cải tiến bao bì, vận chuyển thức ăn chăn nuôi dạng rời bằng xe bồn silo và sử dụng thùng chứa tái sử dụng giúp doanh nghiệp giảm hơn 2.000 tấn bao bì nhựa mỗi năm, góp phần tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất.

C.P. Việt Nam chú trọng kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong các công đoạn sản xuất ẢNH: C.P VIỆT NAM

Tại lễ công bố P-CRAFT, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản cần gắn với bảo vệ thiên nhiên, bảo đảm sinh kế và chia sẻ công bằng cơ hội, chi phí, lợi ích; lấy những thay đổi thực chất đối với người nông dân làm thước đo thành công. Định hướng này đòi hỏi tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người sản xuất, thúc đẩy chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực để các chủ thể cùng tham gia chuyển đổi. Với kinh nghiệm phát triển mô hình sản xuất tích hợp và hợp tác với các đối tác chăn nuôi, C.P. Việt Nam cho biết sẽ chia sẻ giải pháp kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý trang trại, an toàn sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết trong vai trò thành viên sáng lập P-CRAFT, doanh nghiệp mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm, đồng thời tiếp tục hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm bền vững.