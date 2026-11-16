C.P. Việt Nam giành 4 giải thưởng uy tín châu Á năm 2026

C.P. Việt Nam được vinh danh châu Á FMCG Asia Award 2026 với nhiều thành quả trong năm 2026. Trong đó có hạng mục “Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm” và “Sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm”

ẢNH: BTC

4 hạng mục C.P. Việt Nam được trao giải gồm đổi mới trong xuất khẩu Việt Nam của năm; sáng kiến nghiên cứu và phát triển ngành thực phẩm Việt Nam của năm; chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm và sáng kiến phát triển bền vững Việt Nam của năm. Đây là giải thưởng tại các chương trình cấp khu vực châu Á là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của C.P. Việt Nam trong nâng cao năng lực sản xuất, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, CPV Food Bình Phước được vinh danh nhờ mô hình sản xuất tích hợp Feed - Farm - Food, kết nối toàn bộ chuỗi từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia cầm đến chế biến thực phẩm, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc xuyên suốt quá trình sản xuất. Nhờ nền tảng này, sản phẩm thịt gà chế biến của doanh nghiệp đã xuất khẩu sang nhiều thị trường như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Lào, Campuchia, Mông Cổ và Nga.

Đáng chú ý, ngày 25.8.2026, CPV Food thực hiện lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, thị trường có yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt. Đây được xem là dấu mốc đối với ngành chế biến thực phẩm Việt Nam trong việc tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao.

Ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, nhà máy C.P. Củ Chi được trao giải nhờ xây dựng hệ thống R&D tích hợp, từ nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, phát triển công thức đến đánh giá cảm quan và thử nghiệm sản xuất. Quy trình này giúp đưa các món ăn mang hương vị Việt Nam vào sản xuất công nghiệp, đồng thời duy trì chất lượng, hương vị và kết cấu sản phẩm. Một số dòng sản phẩm cũng được điều chỉnh công thức nhằm giảm 20-30% hàm lượng muối nhưng vẫn bảo đảm hương vị.

Trong khi đó, chiến dịch "3 an toàn" của C.P. Việt Nam được trao giải Chiến dịch thương hiệu Việt Nam của năm. Ra mắt từ tháng 8.2025, chiến dịch tập trung vào ba trụ cột: an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn. Chiến dịch đã đạt 54,97 triệu lượt xem, hơn 383.600 lượt tương tác và thu hút hơn 600 nội dung do người tiêu dùng sáng tạo.

Ở hạng mục phát triển bền vững, doanh nghiệp được ghi nhận với mô hình tuần hoàn và tái tạo theo ba định hướng: Giảm thiểu - Tuần hoàn - Tái tạo. Từ năm 2020, C.P. Việt Nam triển khai nhiều giải pháp cải tiến bao bì và logistics, giúp giảm nhu cầu sử dụng hơn 2.000 tấn bao bì nhựa mỗi năm. Trong giai đoạn 2024 - 2025, thông qua trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), hơn 1.400 tấn bao bì nhựa đã được thu gom và xử lý.

Trong chăn nuôi, năm 2025, 10 trang trại heo của doanh nghiệp thu hồi hơn 1,2 triệu m³ khí biogas từ xử lý chất thải, tạo ra 744.853 kWh điện phục vụ hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" đã trồng hơn 1,52 triệu cây xanh trên diện tích khoảng 355 ha trong giai đoạn 2021 - 2025. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng thêm 1,5 triệu cây trong giai đoạn 2026 - 2030.



