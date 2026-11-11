Thực phẩm giả trên mạng và những chiêu trò của người bán

Tài khoản ảo, giao dịch qua tin nhắn riêng

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa có văn bản trả lời báo chí về việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng trên mạng.

Theo đơn vị này, các hành vi đáng chú ý gồm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa không có nhãn hoặc ghi nhãn không đúng quy định; thực phẩm không bảo đảm điều kiện bảo quản. Một số trường hợp quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không đúng với chất lượng thực tế.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay khó khăn lớn nhất hiện nay là phương thức kinh doanh trực tuyến ngày càng đa dạng. Một số đối tượng không có địa điểm kinh doanh cố định, sử dụng tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi thông tin bán hàng, giao dịch qua tin nhắn riêng và vận chuyển hàng hóa thông qua các đơn vị giao nhận trung gian.

Điều này gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh, địa điểm tập kết hàng hóa, thu thập chứng cứ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh và kho vận bên thứ ba khiến hàng hóa được chia nhỏ, hợp thức hóa bằng hóa đơn, chứng từ quay vòng và vận chuyển với số lượng nhỏ lẻ. Đây là những rào cản lớn trong công tác xác minh, kiểm soát luồng hàng hóa từ kho tổng.

Đầu năm 2026, Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tuồn hơn 50 tấn thực phẩm giả ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến thực phẩm giả, kém chất lượng còn đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan chuyên môn, nhất là trong công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm và xác định chất lượng hàng hóa.

Do đó, việc phát hiện, xử lý vi phạm trên môi trường trực tuyến cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý nền tảng.

TP.HCM tăng kiểm tra thực phẩm bán trên mạng dịp cuối năm

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch quản lý địa bàn, rà soát thông tin và giám sát hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong dịp cuối năm và trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2027.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... Nội dung kiểm tra chú trọng nguồn gốc, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm và điều kiện kinh doanh.

Chi cục cũng sẽ phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xử lý vi phạm. Với sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng giao đồ ăn, chi cục sẽ tăng cường trao đổi, đề nghị cung cấp thông tin, rà soát và ngăn chặn hoặc gỡ bỏ sản phẩm, gian hàng vi phạm theo quy định.