Hàng giả ở TP.HCM được giấu ở đâu, bán bằng cách nào?

6 tháng, hơn 3.500 vụ hàng giả, hàng nhái

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong 6 tháng (từ ngày 1.12.2025 - 30.6.2026), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 3.671 vụ, phát hiện 3.515 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 82,8 tỉ đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 1.867 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tạm giữ khoảng 1,6 triệu sản phẩm, gồm: vàng trang sức, đá nhân tạo, thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo và nhiều mặt hàng gia dụng.

Đối với hàng giả ở TP.HCM, lực lượng quản lý thị trường xử lý 1.303 trường hợp, tạm giữ 160.000 sản phẩm như: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, ví, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy...

Ngoài ra, 159 trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu bị xử lý, với 104.744 sản phẩm bị tạm giữ. Các mặt hàng chủ yếu gồm thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em...

Nhiều vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng giả ở TP.HCM có kho xa trung tâm, bán qua tài khoản ảo

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết địa bàn rộng, số lượng hộ kinh doanh và điểm tập kết hàng hóa lớn, biến động liên tục, gây áp lực cho công tác kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng thuê kho bãi tại khu vực xa trung tâm, ít dân cư để cất giấu hàng hóa; tận dụng các hoạt động thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng. Hàng hóa có thể được đóng gói ngay tại kho và vận chuyển qua các đơn vị giao hàng thu hộ.

Do giao dịch hoàn toàn trực tuyến, không có địa chỉ kinh doanh cụ thể, lực lượng chức năng gặp khó trong việc theo dõi và bắt quả tang.

Các đối tượng còn sử dụng tài khoản ảo, ẩn danh hoặc đặt máy chủ ở nước ngoài, không có địa chỉ thật, liên tục đổi tên cửa hàng và phương thức hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu kiểm tra, họ nhanh chóng tẩu tán, xóa dấu vết giao dịch hoặc đóng trang bán hàng.

Công tác xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả ở TP.HCM còn kéo dài do việc giám định, định giá tang vật phụ thuộc vào cơ quan chuyên môn và sự phối hợp của doanh nghiệp sở hữu quyền.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho hay, một số đơn vị phản hồi chậm, chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, hàng mẫu; trong khi giá hàng giả trên mạng chênh lệch lớn so với hàng thật, gây khó khăn cho việc xác định giá trị vi phạm.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ triển khai Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra và xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đơn vị này cho biết thêm sẽ siết kiểm soát hoạt động kinh doanh, quảng cáo trên sàn thương mại điện tử và nền tảng số; đồng thời tăng phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và bố trí lực lượng xử lý đột xuất ngoài giờ, ngày nghỉ.