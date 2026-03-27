Nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Củ Chi tăng sản lượng 10 lần sau 10 năm

Sau 10 năm đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi (TP. HCM), nhà máy C.P. Củ Chi của Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam dự kiến đạt công suất 33.000 tấn trong năm nay ẢNH: NVCC

Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Phát biểu tại sự kiện, ông Wirat Wongpornpakdee, Phó tổng giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam chia sẻ: Cột mốc 10 năm vận hành của nhà máy Củ Chi đánh dấu hành trình một thập kỷ C.P. không ngừng nỗ lực mang đến những giải pháp thực phẩm sáng tạo, bền vững cho gia đình Việt Nam. Nhà máy C.P. Củ Chi là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam, làm cầu nối cho quy trình sản xuất có trách nhiệm từ trang trại đến bếp nhà.

"Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao năng lực vận hành thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và an toàn trong từng công đoạn. Nhà máy Củ Chi luôn được vận hành trên nền tảng các tiêu chuẩn an toàn xuyên suốt từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, vận hành sản xuất theo quy trình khép kín đến hệ thống kiểm định nhiều lớp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, đảm bảo khả năng truy xuất và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất", ông Worachai Wunsasueb - Giám đốc nhà máy C.P. Củ Chi khẳng định.

Nhà máy C.P. Củ Chi vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa cao trong nhiều công đoạn ẢNH: NVCC

Năm 2026, nhà máy dự kiến đạt công suất 33.000 tấn, tăng gần 10 lần so với năm 2016, sản xuất hơn 150 sản phẩm phục vụ người tiêu dùng với các dòng sản phẩm chủ lực như xúc xích thanh trùng, xúc xích tiệt trùng, thực phẩm chế biến và các sản phẩm điểm tâm như há cảo, bánh bao… Từ hơn 200 nhân viên làm việc từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ nhân viên làm việc tại nhà máy C.P. Củ Chi hiện tăng gấp 5 lần.

Nhân sự kiện kỷ niệm này, C.P. cũng mời các hệ thống bán lẻ như Co.opmart, Bách Hóa Xanh và nhiều siêu thị khác trực tiếp tham quan quy trình sản xuất để đẩy mạnh phân phối các sản phẩm chế biến này trong thời gian tới.



