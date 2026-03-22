Chính phủ đồng ý tạm ngưng Nghị định 46 chờ luật An toàn thực phẩm sửa đổi

Tại Thông báo 141 ký ngày 20.3, Văn phòng Chính phủ cho biết Kết luận của Thường trực Chính phủ về vướng mắc, bất cập Nghị định 46 và Nghị quyết 66 về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 16.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46 và Nghị quyết 66 về an toàn thực phẩm. Sau khi nghe báo cáo, Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế cùng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, rà soát, trình Chính phủ trước ngày 28.3 để ban hành nghị quyết mới.

Mục đích là kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết số 66 cho đến khi luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm; đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm và giám sát an toàn thực phẩm.

Ngoài cho tạm ngưng áp dụng chờ luật An toàn thực phẩm sửa đổi được ban hành, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị nghị định hướng dẫn để triển khai ngay sau khi luật được thông qua

Ngoài ra, tại thông báo này, Thường trực Chính phủ cũng giao cho Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự án luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp vào sắp tới. Đồng thời, cơ quan này phải xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai cùng lúc với việc xây dựng và trình dự án luật.

Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các bộ, ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46 và Nghị quyết 66. VCCI đã kiến nghị Chính phủ xem xét kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46 và Nghị quyết 66 cho đến khi luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực. Đồng thời tiếp tục áp dụng Nghị định số 15 làm cơ sở pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp.

Nghị định 46, Nghị quyết 66 hướng dẫn thực hiện luật An toàn thực phẩm được ban hành và có hiệu lực từ 26.1. Quy định mới đặt ra nhiều yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc thiếu các văn bản hướng dẫn khiến hoạt động nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm rơi vào tình trạng ách tắc trên phạm vi cả nước.

Cuối tháng 1, đã có hàng nghìn container hàng hóa bị tắc tại cửa khẩu, cảng biển do vướng mắc khi thực hiện các quy định này. Các mặt hàng xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng chủ yếu là nông sản tươi, sản phẩm sơ chế có nguồn gốc thực vật như rau, củ, quả, gạo, lúa, sắn, cùng một số thực phẩm đã qua chế biến, đóng gói sẵn.

Sau đó, ngày 5.3, Chính phủ đã cho thực hiện cả hai văn bản trên đến ngày 15.4. Trong thời gian này, các quy định về an toàn thực phẩm với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ tại Nghị định 15. Dự kiến, luật An toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được đưa ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới. Trước đó, nhiều hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp cũng kiến nghị bãi bỏ 2 văn bản trên trong thời gian chờ luật mới.